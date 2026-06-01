刑訴法修正預防性羈押嚴打毒駕 新北檢上路至今羈押 17 人

刑事訴訟法預防性羈押修正規定自本月15日起正式施行，將毒駕、酒駕案件列入預防性羈押範疇，新北地檢署針對轄內近日頻繁出現毒駕案件，經警移送由檢察官審酌案情及證據，爰引上述預防性羈押相關規定向法院聲請羈押獲准，自本月15日上路至31日為止，就轄內毒駕案件已聲請羈押獲准共 17 人。

於上述期間因毒駕遭羈押的案例中，包括王姓被告於5月23日在新北市中和區景平路與大勇街口，涉嫌施用毒品後駕駛自小客車肇事致民眾一死一傷；洪姓被告於同月24日於新北市板橋區民生路2段，涉嫌施用毒品後駕駛自小客車自撞分隔島；蔡姓被告同月24日於新北市中和區連城路，涉嫌施用毒品後騎乘微型電動二輪車，為警攔檢逃逸自摔；程姓被告同月27日在新北市永和區保順路往環河西路方向，涉嫌施用毒品後駕駛自小客車，為警攔檢逃逸，造成執法員警受傷等案件。

新北檢表示，將落實高檢署「全國毒駕專案」執法方針，結合警方強力查緝毒駕，對於漠視公共安全的毒駕行為，必依法、從嚴、從重追訴，絕不寬貸，並對造成民眾危害毒駕案件爰引預防性羈押規定，積極聲押，避免被告再犯，以守護國人生命財產安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885