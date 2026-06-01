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基市警局今年已取締171件毒駕 監理站公布7名毒駕累犯姓名、照片

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

國內各地發生多起毒駕造成無辜者傷亡事件，基隆監理站今天公布轄區基隆市、新北市「七星區」毒駕累犯者姓名及照片，基隆市警局上傳臉書「基隆警馨雲」，希望藉由資訊公開，提升社會警示及嚇阻效果。

基隆市警局表示，毒駕肇事案件引發社會高度關注，市警察局攜手交通部公路局台北市區監理所基隆監理站，公布基隆市及新北市汐止、瑞芳、雙溪、平溪、貢寮、萬里及金山7個行政區，毒駕累犯者姓名及照片，未來也會定期在警察局臉書專頁公布累犯者姓名及違規事實，提升警示及嚇阻效果。

警方說，毒駕行為經唾液毒品快篩呈陽性即重罰，除涉及刑事責任外，依據道路交通管理處罰條例規定，機車駕駛人處1萬5千元以上、9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處3萬元以上、12萬元以下罰鍰鍰，並當場扣車、吊扣駕照。10年內再犯，第2次最高罰12萬元並吊扣駕照3年。第3次以上逐次加重裁罰無上限；若拒測者，將直接重處18萬元罰鍰，當場扣車並吊銷駕照。

基隆市警察局表示，今年截至5月31日已取締毒駕171件（唾液快篩152件、尿液檢驗17件），吸食毒品後駕車不僅危害自身，更嚴重威脅其他用路人及社會公眾安全，形同不定時炸彈。警方將持續加強毒駕取締，並與監理站合作，依法定期公布累犯者資料，藉由跨機關合作及資訊公開，強化毒駕防制成效。

警方呼籲民眾，如發現疑似毒駕情形，請立即撥打110報案，由警方即時派員查處，警察局將持續結合監理機關及社會大眾力量，共同打擊毒駕行為，守護市民生命財產安全及道路交通秩序。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

基隆監理站今天公布轄區基隆市、新北市「七星區」毒駕累犯者姓名及照片，希望藉由資訊公開，提升社會警示及嚇阻效果。記者邱瑞杰／翻攝
基隆監理站今天公布轄區基隆市、新北市「七星區」毒駕累犯者姓名及照片，希望藉由資訊公開，提升社會警示及嚇阻效果。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 毒駕

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