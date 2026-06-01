國道警、萬華警接連查獲毒駕 北檢聲押2嫌獲准

毒駕氾濫，彰化縣上月因毒駕已造成4死，縣警局加強查緝，甚至一天全縣可查獲5件毒駕案，縣警局今天也在官網公布22名毒駕、酒駕累犯照片和名字，而今年最新採購的首批1200劑「毒品唾液快篩試劑」已到貨，縣警局長陳世煌強調，將加強毒駕攔查取締，絕不寬貸。

2026-06-01 11:51