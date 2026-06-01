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國道警、萬華警接連查獲毒駕 北檢聲押2嫌獲准
台北地檢署今天表示，張姓、徐姓民眾涉嫌毒駕，分別由國道警察、萬華警分局查獲，檢察官訊後認定2人有反覆實施毒駕同一犯罪之虞，向北院聲請預防性羈押獲准。
北檢發布新聞稿表示，張姓民眾於5月28日下午，騎乘普通重型機車上台北市文山區國道3號高速公路南向22.3公里外側車道，自撞外側施工廊道肇事，經內政部警政署國道公路警察局第九公路警察大隊查獲，施以毒品唾液試劑快篩，呈第二級毒品安非他命陽性反應。
徐姓民眾於5月30日凌晨1時許，駕駛自小客車行經台北市萬華區康定路，因形跡可疑，台北市政府警察局萬華分局施以毒品唾液試劑快篩，結果呈第一、二級毒品海洛因、安非他命陽性反應。
根據新聞稿，警方分別將張姓、徐姓民眾解送北檢，檢察官訊問後，認2人涉犯刑法危險駕駛罪嫌重大，且有反覆實施毒駕同一犯罪之虞，向台北地方法院聲請羈押獲准。
北檢表示，將持續依台灣高等檢察署指示，落實「全國毒駕專案」執法方針，結合警察機關強力查緝毒駕，對於漠視公共安全的毒駕行為，必定依法從嚴從重追訴，絕不寬貸，以期杜絕毒駕風氣，守護國人生命財產安全。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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