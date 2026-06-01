毒駕害人 刑事局：全國緝毒專案6天查獲毒駕案581件

近來毒駕問題社會矚目，警方表示已從「源頭斷毒」、「即時攔阻」及「強化執法」三面向打擊毒駕，未來也將配合法務部、交通部、衛福部等機關推動精進相關制度，全力防堵毒駕犯罪。

刑事警察局統計，在源頭查緝面，警政署2024年起將依托咪酯等新興毒品列為重點查緝項目，專案掃蕩並加強溯源，自2024年8月至2026年4月底，全國已查獲相關毒品犯嫌逾2萬1000人，查扣依托咪酯類毒品849.5公斤。

警政署上月底啟動全國緝毒專案，5月24日至5月29日間查獲毒駕案件581件，偵破肇事風險高的毒品案652件、犯嫌685人（其中供毒藥頭110人、施用及持有毒品者575人），查獲混合式毒品分裝場25座，查扣各類毒品粉末26.9公斤、依托咪酯煙彈880顆、依托咪酯煙油217瓶、犯罪使用車輛10部及不法所得現金32萬500元。

即時攔阻方面，警政署去年底導入唾液毒品快篩試劑，並建立完整執法標準作業程序，讓員警在第一時間執行人車分離措施，包括移置保管車輛、吊扣牌照及駕照等，將毒駕危害阻絕於事故發生之前。

導入唾液毒品快篩試劑後，2025年全國共查獲毒駕案件8659件；2026年1月至4月已查獲4725件，其中超過98％案件均由員警主動攔查發現。為持續提升執法量能，今年全國採購的唾液毒品快篩試劑已提升至4萬5千餘劑，進一步強化毒駕攔檢能量，提升道路安全。

執法作為方面，警政署已修正「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，明定駕駛人經唾液快篩呈陽性反應或拒絕受測，且有不能安全駕駛情形者，員警得依法逮捕移送。

另配合《刑事訴訟法》修正將毒駕納入預防性羈押要件，自今年5月中旬起，各警察機關合計查獲疑似毒駕案件1058件，全國已有42名現行犯、累犯或造成重大傷亡案件的犯嫌遭法院裁定羈押。內政部也已函請交通部依規定公布毒駕累犯資料，透過公開揭露與社會監督機制，提升嚇阻效果。

警方表示，打擊毒駕已從「源頭斷毒、路檢攔阻、嚴格執法」三方面同步推動。未來將持續配合法務部推動提高毒駕刑責，配合交通部精進駕照及車輛管理制度，配合衛福部強化電子煙管制措施，全力防堵毒駕犯罪，降低毒品對社會及交通安全造成的危害，守護民眾生命。

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