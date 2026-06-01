影／毒駕泛濫 綠委提四大方向修法重罰

針對毒駕日益嚴重，民進黨立委陳培瑜、吳思瑤、范雲等今天舉行記者會，呼籲應提高刑責，才能終結毒駕亂象。並提出「抓得快、驗得準」、「修法規、嚴處罰」、「斷金流、封網域」、「深研究、重防護」四大方向，呼籲政府跨部會合作，全面遏止毒駕問題。

范雲表示目前《菸害防制法》雖禁止電子煙，但僅處罰吸食行為，未納入持有規範。衛福部已將修法草案送行政院審查，未來若持有電子煙，最高可處新台幣1萬元罰鍰。針對毒駕問題，范雲指出，現行法規將酒駕與毒駕一併規範，未來將要求交通部、法務部及內政部研議分流處理，並提高毒駕刑責、提高假釋門檻、擴大沒收犯罪車輛範圍，同時研議知情同車乘客的連坐處罰或幫助犯責任。

范雲指出，6月毒品審議委員會將討論是否將依托咪酯提升為第一級毒品，以加強管制與刑罰力道，並檢討《毒品危害防制條例》中三、四級毒品相關規範。

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