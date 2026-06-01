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日均40件！毒駕成路上隱形殺手 邱臣遠挺修法嚴懲毒駕

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

近期煙彈議題受社會高度關注，從校園、社區延燒至毒駕問題。民眾黨新竹黨部主委、竹北市長參選人邱臣遠今表示，毒駕是拿無辜民眾生命安全當賭注，支持提高毒駕刑責、加重累犯處罰及沒收毒駕車輛，未來若當選也將結合警政、校園與社區力量，推動反毒及交通安全工作。

「毒駕不是單純的交通違規，而是拿無辜民眾的生命安全當賭注」，邱臣遠指出，據警政署統計，今年1至4月全台已查獲超過4700件毒駕案件，平均每天高達40件；全國毒駕專案首日更查獲100件。毒品正在侵蝕社會安全，也讓每一位走在路上的行人、騎士與駕駛人暴露在風險之中。

邱臣遠說，他全力支持民眾黨立法院黨團推動修法，針對毒駕提高刑責、加重累犯處罰，並將毒駕車輛視同犯罪工具予以沒收。包括毒駕致重傷最高可處10年有期徒刑、毒駕致死最重可處無期徒刑，對於再犯者更大幅提高刑度，展現國家打擊毒駕的決心。

邱臣遠強調，法律必須從嚴，執法更要落實。未來若有機會擔任竹北市長，他將要求市政團隊結合警察機關、校園、社區及民間力量，全面推動反毒與交通安全工作，包括加強校園周邊及重要路口稽查、建立毒駕熱區巡查機制、強化青少年反毒教育，以及運用科技執法提升查緝效率。

邱臣遠說，竹北是一座年輕家庭眾多的城市，孩子上學、長輩出門、民眾通勤，都不該暴露在毒駕風險之中。嚴懲毒駕不是口號，而是守護生命的責任。「讓我們一起打造更安全、更安心的竹北，讓每一位市民都能平安出門、平安回家」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

民眾黨新竹黨部主委、竹北市長參選人邱臣遠今表示，毒駕是拿無辜民眾生命安全當賭注，支持提高毒駕刑責、加重累犯處罰及沒收毒駕車輛。圖／民眾黨新竹黨部提供
民眾黨新竹黨部主委、竹北市長參選人邱臣遠今表示，毒駕是拿無辜民眾生命安全當賭注，支持提高毒駕刑責、加重累犯處罰及沒收毒駕車輛。圖／民眾黨新竹黨部提供

毒駕 邱臣遠 竹北

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