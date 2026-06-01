影／男逆向停車遭盤查毒駕衝撞警察 檢批漠視國家法紀聲押獲准

屏東縣31歲曾男5月28日凌晨3時許，開奧迪汽車逆向停車在潮州鎮中山路段與友人湯男碰面，警上前盤查，曾男為躲避查緝竟開車衝撞員警，警方雙腳挫傷，友人湯男見狀逃逸，警方隨即起身喝斥湯男，同步追查曾男下落。一小時後警方通知曾男到案，經檢驗發現兩人均毒駕，依法逮捕，檢方向法院聲押曾男獲准。

檢方訊問後，曾男為避免毒駕遭警方查緝，開車衝撞員警，過往有毒駕素行，才剛經法院判決後旋即再犯，足見其漠視國家法紀，具反覆實施犯罪情事，向法院聲押獲准。

檢方指出，31歲曾男先在5月26日晚間施用K他命，已達不能安全駕駛程度，同月28日凌晨3時許，曾男開奧迪汽車，在潮州鎮中山路段逆向停車，警上前盤查，曾男竟開車衝撞員警逃逸，一旁友人湯男看到後，警方隨即喝令湯男停車受檢，湯男神情恍惚、舉止異常，快篩後呈毒品陽性反應。

警方循線追查通知逃走的曾男到案，曾男再度開著同輛奧迪車到場，採集唾液檢體後，呈現第三級毒品陽性反應，曾男出現步伐與身體搖擺不穩，當場依違反公共危險、妨害公務等罪移送檢方偵辦。

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曾姓男子毒駕逆向停車，警方上前盤查時，曾男竟開車衝撞警方，員警雙腳挫傷。圖／警方提供

曾姓男子毒駕逆向停車，警方上前盤查時，曾男竟開車衝撞警方。圖／警方提供

曾姓男子毒駕逆向停車，警方上前盤查時，曾男竟開車衝撞警方。圖／警方提供

曾姓男子毒駕逆向停車，警方上前盤查時，曾男竟開車衝撞警方，員警雙腳挫傷。圖／警方提供

曾姓男子毒駕逆向停車，警方上前盤查時，曾男竟開車衝撞警方。圖／讀者提供

曾姓男子毒駕逆向停車，警方上前盤查時，曾男竟開車衝撞警方。圖／警方提供

曾姓男子毒駕逆向停車，警方上前盤查時，曾男竟開車衝撞警方。圖／警方提供

曾姓男子毒駕逆向停車，警方上前盤查時，曾男竟開車衝撞警方。圖／警方提供