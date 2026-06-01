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彰化千劑毒品唾液快篩劑再投入執法 警局公布22名毒駕酒駕累犯照

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

毒駕氾濫，彰化縣上月因毒駕已造成4死，縣警局加強查緝，甚至一天全縣可查獲5件毒駕案，縣警局今天也在官網公布22名毒駕、酒駕累犯照片和名字，而今年最新採購的首批1200劑「毒品唾液快篩試劑」已到貨，縣警局長陳世煌強調，將加強毒駕攔查取締，絕不寬貸。

彰化縣警察局從去年11月起即自購及由警政署配發的768劑唾篩試劑，分配縣內8個分局投入執法，今年縣府及議會也追加105萬元採購2400劑「毒品唾液快篩試劑」及1萬3100劑「毒品原物快篩試劑」，請廠商依執法需求分批交貨，首批1200劑毒品唾液快篩試劑已到貨並完成驗收，5月29日已配發各分局投入第一線執法使用，全面強化路檢攔查及毒駕取締能量。

彰化縣警察局從今年1月至5月底共取締毒駕330件，酒駕1123件，縣警局要求第一線員警將毒品唾液快篩列為隨身應勤裝備，以「發現可疑、立即快篩」為原則檢測，一發現駕駛人有行車不穩、無故突然加速急煞、精神恍惚、意識模糊、發生交通事故等狀況，合理懷疑駕駛人有毒駕行為時，即可對駕駛人實施唾液快篩檢測，快篩陽性反應者即移送地檢署並溯源追查其毒品源頭，同時建請檢察官向法院聲請預防性羈押，對毒駕肇事發生傷亡者，採原因自由行為理論，以殺人罪嫌偵辦。

陳世煌說，彰化縣警局上周已與地檢署共同宣示將「嚴打毒駕犯罪」，「從嚴速辦」、「從重追訴」的執法立場，將持續加強查緝毒品，運用科技偵查設備，徹底查辦從製造販賣到持有施用的上下游毒品網絡。

彰化縣警局也在官網公布22名毒駕、酒駕累犯的姓名及照片，並呼籲根據道路交通安全處罰條例，毒駕最高可處12萬元，並會被當場扣車扣牌，並會吊扣駕照移送法辦。

彰化縣警局也在官網公布22名毒駕、酒駕累犯的姓名及照片。圖／警方提供
彰化縣警局也在官網公布22名毒駕、酒駕累犯的姓名及照片。圖／警方提供

彰化縣警察局從今年1月至5月底共取締毒駕330件，酒駕1123件。圖／彰化縣警局提供
彰化縣警察局從今年1月至5月底共取締毒駕330件，酒駕1123件。圖／彰化縣警局提供

彰化縣最新採購的首批1200劑「毒品唾液快篩試劑」已到貨，縣警局將加強毒駕攔查取締。圖／彰化縣警局提供
彰化縣最新採購的首批1200劑「毒品唾液快篩試劑」已到貨，縣警局將加強毒駕攔查取締。圖／彰化縣警局提供

毒駕 酒駕 毒品 彰化縣 警政署

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