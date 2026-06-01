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影／連偷冷氣室外機被捕 清水警查獲2竊嫌再追出1嫌毒駕

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區有公司員工上周一上班時發現室內很熱，仔細查看才知公司冷氣室外機被偷，員工直呼太誇張；清水警分局跨縣市迅速逮捕2名嫌犯，當場查扣毒品安非他命與喪屍菸彈（依托咪酯），查緝過程發現其中1名嫌犯涉嫌毒駕，依法嚴辦。

民眾上周一上網說，早上上班時超級熱，本以為是公司冷氣故障，後來檢查發現是公司冷氣室外機被偷，查看監視器畫面，看到清晨有人開貨車來偷冷氣室外機，PO文者感嘆問「偷室外機是什麼概念？」

清水警分局5月25日接獲民眾報案，稱其冷氣室外機遭竊，警方成立專案小組展開調查。經調閱周邊監視器比對，發現45歲何姓男子、50歲沈姓男子二人為掩人耳目，駕駛懸掛他人車牌的小貨車，在沙鹿、梧棲一帶竊取冷氣室外機共3部，價值共約10萬元。

專案小組蒐證後，向台中地方法院聲請搜索票，5月29日發動突擊，先於沙鹿區緝獲何嫌，再於彰化縣福興鄉攔截並逮捕正開車的沈嫌，當場查扣安非他命、依托咪酯菸彈、吸食器及作案工具等，沈嫌經毒品唾液檢測，結果呈現毒品陽性反應，證實其涉嫌毒駕，嚴重危害公眾安全，全案依竊盜、毒品危害防制條例及公共危險毒駕等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

清水分局長鄭鴻文表示，警方將持續查緝各類民生竊盜案件，並結合巡邏、守望等勤務強化防竊措施；毒駕行為嚴重威脅市民的生命、財產安全，警方將落實「毒、酒駕零容忍」的執法決心，積極打擊毒品犯罪，呼籲大眾切勿心存僥倖、以身試法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市清水警分局破獲連續冷氣竊盜案，逮捕二名嫌犯，當場查扣二級毒品安非他命與「喪屍菸彈」(依托咪酯)，查緝過程並發現其中一名嫌犯涉嫌毒駕。圖／警方提供
台中市清水警分局破獲連續冷氣竊盜案，逮捕二名嫌犯，當場查扣二級毒品安非他命與「喪屍菸彈」(依托咪酯)，查緝過程並發現其中一名嫌犯涉嫌毒駕。圖／警方提供

台中市清水警分局破獲連續冷氣竊盜案，逮捕二名嫌犯，當場查扣二級毒品安非他命與「喪屍菸彈」(依托咪酯)，查緝過程並發現其中一名嫌犯涉嫌毒駕。圖／警方提供
台中市清水警分局破獲連續冷氣竊盜案，逮捕二名嫌犯，當場查扣二級毒品安非他命與「喪屍菸彈」(依托咪酯)，查緝過程並發現其中一名嫌犯涉嫌毒駕。圖／警方提供

台中市清水警分局破獲連續冷氣竊盜案，逮捕二名嫌犯，當場查扣二級毒品安非他命與「喪屍菸彈」(依托咪酯)，查緝過程並發現其中一名嫌犯涉嫌毒駕。圖／警方提供
台中市清水警分局破獲連續冷氣竊盜案，逮捕二名嫌犯，當場查扣二級毒品安非他命與「喪屍菸彈」(依托咪酯)，查緝過程並發現其中一名嫌犯涉嫌毒駕。圖／警方提供

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