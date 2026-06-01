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煙彈癮難戒 醫嘆：失眠、焦慮、孤立交織才是真正源頭

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

近期煙彈議題受社會高度關注，從校園、社區到毒駕事件，新興毒品影響逐漸浮上檯面。桃園醫院精神部主任蘇柏文觀察，煙彈使用跨越不同年齡層，使用時機與原因各不相同，提醒民眾或家屬若有毒品使用或戒癮治療相關疑問，不必等到問題嚴重才尋求協助。

蘇柏文指出，部分年輕族群接觸煙彈的原因包括好奇、同儕影響、紓解壓力或改善睡眠，中高齡個案則可能長期使用其他物質，因戒斷不適、情緒困擾或尋求替代而接觸煙彈；但部分煙彈含有依托咪酯等成分，原為醫療麻醉藥物，使用後影響專注力、判斷與反應速度，增加交通事故風險，只是部分使用者明知風險仍因僥倖心態冒險，與酒駕防制面臨的挑戰相似。

蘇柏文表示，毒品問題固然需透過查緝與執法降低危害，但醫療上若希望從根本減少影響，仍需理解一個人為何持續渴求毒品帶來的效果，治療現場看到的成癮問題往往非單一原因造成，失眠、焦慮、憂鬱、家庭衝突、工作壓力、經濟困難等問題彼此加重，毒品有時成為最快速、最容易取得也最易產生效果的因應方式。

蘇柏文說，桃醫成癮治療除評估毒品種類、使用頻率與戒斷症狀，也了解個案生活處境、情緒困擾、人際關係及未來期待，關心的不只是使用了什麼毒品，更關心生活中哪些因素增加使用渴望。

蘇柏文強調，成癮治療並非一次門診就能改變人生，對仍在使用者而言，現階段更重要的是學習保護自己與他人，避免毒駕或其他傷害事件，同時認識自己的使用模式與毒品在生活中扮演的角色。

蘇柏文也提醒，煙彈或其他毒品或許能暫時麻痺壓力與痛苦，但人生難關不會因此消失，桃醫成癮治療看見的不只是毒品，更是一個與生活奮戰的人，透過理解與陪伴，盼協助個案逐步找到面對未來人生挑戰的方式。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

近期煙彈議題受社會高度關注，桃園醫院精神部主任蘇柏文提醒，民眾或家屬若有毒品使用或戒癮治療相關疑問，不必等到問題嚴重才尋求協助。記者朱冠諭／攝影
近期煙彈議題受社會高度關注，桃園醫院精神部主任蘇柏文提醒，民眾或家屬若有毒品使用或戒癮治療相關疑問，不必等到問題嚴重才尋求協助。記者朱冠諭／攝影

毒品 專注力 喪屍煙彈

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