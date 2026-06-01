快訊

周董愛店「老街文化阿給」重新開幕才1天 突宣布暫停營業原因曝光

劉德華60歲妻狀態曝光！朱麗蒨超市被捕獲 濃密黑髮網驚：根本少女

美國對台政策不變？美防長避談台灣後鬆口：唯一改變是「說話方式」

聽新聞
0:00 / 0:00

男子山區毒駕被查獲毒品咖啡包 和平分局3名所長合力逮人

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

全國重視、警方嚴查毒駕行為，偏鄉山區也無空窗期；台中市和平警分局日前在和平區台8線東關路三段執行取締酒駕和毒駕專案路檢勤務，查獲男子涉嫌毒駕在車內查獲毒品咖啡包，3名派出所長從聞味、鷹眼到喝令下車，合力查獲毒駕案，將男駕駛移送法辦。

和平警分局本月16日晚上在和平區台8線東關路三段執行取締酒駕毒駕專案路檢勤務，發現一輛轎車行駛緩慢，觀察機敏的天輪派出所長許哲維率先攔下車輛，車內散發濃厚毒品氣味，要求車內42歲林姓男駕駛下車，他拒絕配合，和平派出所長蔣孟霖目視車內杯置架有疑似毒品吸食器具，由體格壯碩的谷關所所長方鴻儒喝令林嫌下車接受盤查，當場查扣毒品咖啡包4包等證物，實施唾液快篩呈毒品陽性反應，警方依公共危險毒後駕車現行犯逮捕移送台中地檢署偵辦。

和平分局表示，毒駕零容忍，不會因為偏鄉地區吸毒就不會被抓，和平分局刻不容緩嚴密部署掃毒專案，此次林嫌拒絕下車與警方僵持不下，遇上中橫沿線3位精明所長執行路檢勤務，栽跟斗被警察查獲吸毒駕車行為。

和平分局提醒，只要駕駛人出現毒駕徵候警方進行「唾液快篩」檢測呈現陽性反應，員警即可依刑事訴訟法現行犯當場逮捕。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市和平警分局日前在和平區台8線東關路三段執行取締酒駕和毒駕專案路檢勤務，查獲毒駕男子和毒品。圖／警方提供
台中市和平警分局日前在和平區台8線東關路三段執行取締酒駕和毒駕專案路檢勤務，查獲毒駕男子和毒品。圖／警方提供

台中市和平警分局日前在和平區台8線東關路三段執行取締酒駕和毒駕專案路檢勤務，查獲毒駕男子和毒品。圖／警方提供
台中市和平警分局日前在和平區台8線東關路三段執行取締酒駕和毒駕專案路檢勤務，查獲毒駕男子和毒品。圖／警方提供

毒駕 毒品 酒駕 台中

延伸閱讀

高雄警公布13名毒駕累犯姓名照片 盼發揮嚇阻效果

毒駕拒檢逃逸自摔 頭份警查獲騎士藏安非他命喪屍菸彈送辦

影／賓士男開潑漆車台中逆向蛇行 落網稱「用腳開車」警建請暫行安置

探頭出車窗釀悲劇！21歲日女猛撞涵洞慘死 閨密涉酒駕遭逮

相關新聞

煙彈癮難戒 醫嘆：失眠、焦慮、孤立交織才是真正源頭

近期煙彈議題受社會高度關注，從校園、社區到毒駕事件，新興毒品影響逐漸浮上檯面。桃園醫院精神部主任蘇柏文觀察，煙彈使用跨越不同年齡層，使用時機與原因各不相同，提醒民眾或家屬若有毒品使用或戒癮治療相關疑問，不必等到問題嚴重才尋求協助。

男子山區毒駕被查獲毒品咖啡包 和平分局3名所長合力逮人

全國重視、警方嚴查毒駕行為，偏鄉山區也無空窗期；台中市和平警分局日前在和平區台8線東關路三段執行取締酒駕和毒駕專案路檢勤務，查獲男子涉嫌毒駕在車內查獲毒品咖啡包，3名派出所長從聞味、鷹眼到喝令下車，合力查獲毒駕案，將男駕駛移送法辦。

毒駕拒檢逃逸自摔 頭份警查獲騎士藏安非他命喪屍菸彈送辦

苗栗縣頭份市尖山派出所員警於前夜執行巡邏勤務時，在中華路發現1名男子騎機車違規紅線停車並使用手機，警員上前攔查時，黃男心虛當場加速逃逸；追捕途中黃男自摔，警方當場查獲毒品依法逮捕並送辦。

高齡駕駛新制上路前夕再釀悲劇…去年才換照 7旬翁暴衝撞死騎士

交通部高齡駕駛人換照新制昨上路，台中市七十六歲莊姓老翁去年才依舊制完成換照，前晚開車闖紅燈逆向暴衝，撞飛林姓男子騎乘機車後翻覆，林經送醫不治，一名女行人遭波及受傷；莊住院說不出肇事原因，稱不記得事故過程，警方將依過失致死罪移送。

高齡駕駛換照新制上路 交通部：嚴密把關 鼓勵繳照

台中市七十六歲莊姓老翁前晚開車暴衝撞死機車騎士，莊去年才通過檢查完成換發駕照。交通部表示，高齡駕駛人換照新制五月卅一日上路，為確保高齡者交通安全，將換照年齡下修至七十歲，透過更嚴密的體格檢查及認知功能測驗把關。

新聞眼／高齡換照新制 欠缺通報、科技安全配套

台中市七十六歲莊姓老翁完成高齡駕駛人換照，前天仍開車肇事撞死機車騎士林姓男子，交通部高齡換照新制，恐不足以因應高齡者駕車事故風險，應參考國外作法研議，規範醫院通報機制、導入車輛科技裝置，才能為用路人建立安全的交通防護網。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。