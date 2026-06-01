男子山區毒駕被查獲毒品咖啡包 和平分局3名所長合力逮人

全國重視、警方嚴查毒駕行為，偏鄉山區也無空窗期；台中市和平警分局日前在和平區台8線東關路三段執行取締酒駕和毒駕專案路檢勤務，查獲男子涉嫌毒駕在車內查獲毒品咖啡包，3名派出所長從聞味、鷹眼到喝令下車，合力查獲毒駕案，將男駕駛移送法辦。

和平警分局本月16日晚上在和平區台8線東關路三段執行取締酒駕毒駕專案路檢勤務，發現一輛轎車行駛緩慢，觀察機敏的天輪派出所長許哲維率先攔下車輛，車內散發濃厚毒品氣味，要求車內42歲林姓男駕駛下車，他拒絕配合，和平派出所長蔣孟霖目視車內杯置架有疑似毒品吸食器具，由體格壯碩的谷關所所長方鴻儒喝令林嫌下車接受盤查，當場查扣毒品咖啡包4包等證物，實施唾液快篩呈毒品陽性反應，警方依公共危險毒後駕車現行犯逮捕移送台中地檢署偵辦。

和平分局表示，毒駕零容忍，不會因為偏鄉地區吸毒就不會被抓，和平分局刻不容緩嚴密部署掃毒專案，此次林嫌拒絕下車與警方僵持不下，遇上中橫沿線3位精明所長執行路檢勤務，栽跟斗被警察查獲吸毒駕車行為。

和平分局提醒，只要駕駛人出現毒駕徵候警方進行「唾液快篩」檢測呈現陽性反應，員警即可依刑事訴訟法現行犯當場逮捕。

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台中市和平警分局日前在和平區台8線東關路三段執行取締酒駕和毒駕專案路檢勤務，查獲毒駕男子和毒品。圖／警方提供