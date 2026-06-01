毒駕拒檢逃逸自摔 頭份警查獲騎士藏安非他命喪屍菸彈送辦

苗栗縣頭份市尖山派出所員警於前夜執行巡邏勤務時，在中華路發現1名男子騎機車違規紅線停車並使用手機，警員上前攔查時，黃男心虛當場加速逃逸；追捕途中黃男自摔，警方當場查獲毒品依法逮捕並送辦。

警方指出，當時25歲黃嫌見警心虛加速逃逸，警方立即通報線上警網攔截圍捕。結果，黃嫌逃逸至銀河南路巷內不慎自摔倒地，企圖起身逃跑時警方即刻上前壓制，隨即在其機車前方置物架內發現依托咪酯菸彈及加熱器各1個，當場依法逮捕黃嫌。

另黃嫌於與警員拉扯過程中，曾將隨身包包丟棄路旁草叢，隨後警員於現場搜尋時，再查獲依托咪酯菸彈6顆、依拖咪酯原料1包及安非他命2包。

警方表示，黃嫌經唾液快篩檢測呈現毒品陽性反應，警方依違反毒品危害防制條例、公共危險罪移送苗栗地檢署偵辦；另違反道路交通管理處罰條例部分，則依規定製單舉發並將車輛移置保管及吊扣牌照。

頭份警分局長郭譯隆呼籲，毒品不僅危害個人健康，更嚴重影響公共安全，尤其施用毒品後駕車，極易造成交通事故，危害用路人生命安全，警方將持續加強查緝毒品及取締毒駕，維護社會治安與交通安全，絕不寬貸。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方查獲黃嫌身藏依托咪酯菸彈6顆、依托咪酯原料1包及安非他命2包等贓證物。圖／警方提供

黃男逃逸途中自摔，警方當場查獲毒品依法將他逮捕並送辦。圖／警方提供