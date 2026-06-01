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新聞眼／換照新制 欠缺通報、科技安全配套

聯合報／ 本報記者陳宏睿

台中市七十六歲莊姓老翁完成高齡駕駛人換照，前天仍開車肇事撞死機車騎士林姓男子，交通部高齡換照新制，恐不足以因應高齡者駕車事故風險，應參考國外作法研議，規範醫院通報機制、導入車輛科技裝置，才能為用路人建立安全的交通防護網。

有國外研究指出，高齡駕駛人面對突發狀況時，往往無法及時察覺錯誤，誤以為煞車失靈而死踩油門不放。美國國家公路交通安全管理局針對暴衝事故分析，誤踩油門的事故，駕駛年齡分布呈現極端的「Ｕ型曲線」，七十六歲以上高齡駕駛，與十六至廿歲新手駕駛，為發生率最高的兩大危險族群。

日本學者吉田裕等人二○二○年發表期刊研究，當駕駛人踩錯踏板時，高齡者陷入三秒鐘「反應凍結」（完全不知所措）機率，高達年輕人的十六倍，即使意識到踩錯，將腳移回正確踏板的「修正時間」，也比年輕人慢一點八倍。

美國部分州建立醫師通報機制，針對可能影響駕車的疾病，例如癲癇、嚴重失智、突發性昏厥，直接連線監理機關將患者暫時扣照。另外，應思考是否規範高齡者所駕駛車輛，須有誤踩油門抑制系統、自動緊急煞車、車道偏離警示等科技裝置，以提升行車安全。

高齡者肇事接連發生，僅下修換照年齡無法保護用路人安全；政府應從「幾歲要換照」，延伸至通報機制、新科技導入等更多安全配套措施，檢討不足，降低高齡駕駛人風險避免一再發生憾事。

高齡駕駛 台中市 交通部

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