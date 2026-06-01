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高齡駕駛換照新制上路 交通部：嚴密把關 鼓勵繳照

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

台中市七十六歲莊姓老翁前晚開車暴衝撞死機車騎士，莊去年才通過檢查完成換發駕照交通部表示，高齡駕駛人換照新制五月卅一日上路，為確保高齡者交通安全，將換照年齡下修至七十歲，透過更嚴密的體格檢查及認知功能測驗把關。

高齡駕駛人換照新制上路，滿七十歲者須在兩年緩衝期內換照，七十至七十四歲者須在新制上路起兩年內換照，滿七十五歲者須在緩衝期三年內換照，之後每三年換照一次；逾期未換照仍駕車上路，可處一八○○至三六○○元罰鍰。

交通部表示，鼓勵長者依自身狀況主動調整交通方式，呼籲改搭乘大眾運輸，今年一月起推出「主動繳回駕照高齡者TPASS乘車回饋措施」，七十歲以上主動繳回駕照者，公路局將提供TPASS電子錢包乘車支出每月百分之五十回饋金，每月上限一五○○元，每人可申請一次，補助期間兩年。

公路局表示，開車致死事故肇因複雜、不分年齡，針對本起事故，若法官以刑法處肇事駕駛人有期徒刑卻未有罰金，交通部可依行政法處以罰金，若依刑法懲處含有罰金，行政法不會重複課罰金，但可依肇事情況吊扣或吊銷駕照，甚至沒入車輛。

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