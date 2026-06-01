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高齡駕駛 去年換照 7旬翁暴衝撞死騎士

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

<a href='/search/tagging/2/台中' rel='台中' data-rel='/2/245112' class='tag'><strong>台中</strong></a>市七十六歲莊姓老翁前晚開車闖紅燈逆向暴衝，撞飛林姓男子騎乘機車翻覆，林經送醫不治，警方將莊依過失致死罪偵辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市七十六歲莊姓老翁前晚開車闖紅燈逆向暴衝，撞飛林姓男子騎乘機車翻覆，林經送醫不治，警方將莊依過失致死罪偵辦。記者陳宏睿／翻攝

交通部高齡駕駛人換照新制昨上路，台中市七十六歲莊姓老翁去年才依舊制完成換照，前晚開車闖紅燈逆向暴衝，撞飛林姓男子騎乘機車後翻覆，林經送醫不治，一名女行人遭波及受傷；莊住院說不出肇事原因，稱不記得事故過程，警方將依過失致死罪移送。

警方調查，莊姓老翁前天晚間八時許駕駛轎車沿台中南區美村路二段行駛，經光輝街口時前方有車輛停等紅燈，突然向左偏移暴衝，逆向行駛對向車道，先撞飛行駛在光輝街的卅八歲林姓男子騎乘機車，再撞上路口店面棚架及電線桿，一對男女共乘機車行經躲過一劫，一名卅五歲女行人被車體碎片波及。

林頭部重創、骨盆骨折，失去生命跡象，經消防隊送醫急救宣告不治；行人膝蓋受傷，向救護人員表示拒絕送醫，將自行就診。莊腦震盪，被送醫住進加護病房，警方初步詢問案發過程，他一問三不知，稱「都忘記了，都不記得了」。

林是台南人，在台中工作是一般上班族。檢方昨相驗，林的父親看到事故過程監視器畫面，情緒激動，指莊的開車行徑「根本是殺人」，檢察官認定林因車禍死亡，家屬對死因沒有意見。

警方調查莊沒有毒品、酒精反應，去年也依規定完成高齡者駕照換發，初判未注意車前狀況、未依道路標誌標線行駛肇事，詳細肇事原因待調查釐清。檢方預計待莊傷勢恢復後，偵訊釐清案情，警詢後將依過失致死罪移送。

高齡者駕車釀死傷事故頻傳，新北市三峽區二○二五年五月十九日發生重大車禍，七十八歲余姓老翁駕車失控，高速衝撞放學人群與機車騎士，造成四人死亡十二人受傷。交通部昨起實施高齡駕駛人換照新制，將換照年齡從七十五歲下修至七十歲，對高齡駕駛有體格檢查、認知功能測驗、高齡換照講習等措施，希望提升行車安全。

高齡駕駛 台中

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