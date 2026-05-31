「卡米地」事件疑似中共跨境鎮壓 港人憂越來越頻繁

「卡米地」喜劇俱樂部近日遭潑穢物，讓外界再度關注中國跨境鎮壓。在台港人憂心類似事件在台灣會越來越頻繁，認為中國滲透台灣影響越來越大，而政府應要讓犯案者感到代價高昂。

「卡米地」喜劇俱樂部29日晚間遭潑穢物，由於演出演員黃逸豪曾公開諷刺中國領導人習近平，外界關切遇襲恐涉跨境鎮壓。

在台港人、反送中運動者湯偉雄（別名赴湯）的泰拳工作室曾二度被潑紅漆。他今天向中央社表示，當他的工作室被人潑漆時，就擔心這樣的事件在台灣會越來越頻繁。

湯偉雄認為，台灣應以嚴格的法律去控告犯案者，如果抓到人只是處以小額的金錢，是沒有辦法嚇阻這些人在台灣的作為。

湯偉雄說，他平常在台灣生活、辦活動的時候已感覺沒有辦法避免類似事情發生，因為中國在台灣的滲透越來越大。因此，他也認為政府要處理一些在地協力人士，因為他們是利用台灣民主自由的環境破壞他人的權利，政府應要讓在地協力者認為犯案的代價成本太高。

他分享他的經歷表示，儘管被潑漆，照辦活動也是非常重要，「我的經歷是，有共同價值觀的人，會互相幫忙與抵抗，中共的行為就不會有很大影響，如果害怕退縮，就會是中國想要的事情」。所以，首先是不要害怕，繼續按照原本的計畫。

銅鑼灣書店店長林榮基今天向中央社說，類似的事件都有一個共同點，犯案的人沒有傷害人，但是都是用潑漆、破壞住處的手法，很明顯是恐嚇的行為。

林榮基說，台灣是自由開放的地方，尊重人權，對於這些事件判刑也會比較輕，沒有付出多大代價，而這類行為也是政治行為。他說，想不出來有什麼辦法可以防止事情再發生。