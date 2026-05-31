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毒駕送瓦斯撞車被聲押 法院無保請回 檢方硬起來抗告

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣瓦斯行員工江姓男子昨天滿載瓦斯行經員林市萬出路時，撞上路旁小客車，警方在其車上查到依托咪酯電子菸，彰化地檢署向法院聲請羈押，彰化地方法院卻裁定江男無保請回，彰檢認為，江男已有駕車過失致死及毒駕前科，卻又再犯，今天已向法院提出抗告。

江男（39歲）昨天上午約10時開小貨車載運10桶大型瓦斯桶，行經員林市萬年路時，竟恍惚撞上路旁停放小客車，被民眾攔下報警，員林警方到場以唾液快篩檢測呈施用安非他命及依托咪酯陽性反應，並在車上也查獲持有依托咪酯電子菸等物。

江男被依違反「毒品危害防制條例」及公共危險罪嫌移送彰化地檢署偵辦，檢方複訊後，向法院聲請羈押，彰化地方法院卻裁定江男無保請回。

彰化地檢署今天已向法院提出抗告，檢方認為，江男駕車運送瓦斯桶為業，近年卻反覆施用毒品，並有駕車過失傷害、過失致死及毒駕等前科，又再次罔顧毒駕危害性，再度施用毒品後載運危險物品，毫無尊重他人生命財產意識，因此諭知向法院施以預防性羈押，以維護民眾生命財產安全。

員林附近居民也表示，彰化已發生多起毒駕撞死人案件，這名瓦斯行員工，竟載著瓦斯毒駕，還撞車，幸好被移送法辦，否則若是再發生車禍造成瓦斯爆炸豈不造成更大傷亡，無法理解為何法院會輕易放人。

彰化地檢署檢察長黃智勇近日已與縣警局聯手宣示嚴打毒駕，黃智勇也率多位主任檢察官組成小組，每日從警局將毒駕人犯解送至地檢署開始，即「逐案檢視」移送書、卷宗及前科紀錄，對於有反覆毒駕嫌犯，一律聲請羈押。

黃智勇表示，近日彰檢已聲押有再犯之虞被告超過10人，對於法院駁回聲押裁定，若認為裁定理由不當者，一律提出抗告，未來法院判決後，若檢方認為量刑不符合比例原則及罪責不相當，判刑過輕，檢方也會提起上訴。

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瓦斯行員工江姓男子昨天滿載瓦斯行經員林市萬出路時，撞上路旁小客車，毒駕被檢方聲押，但法院裁定江男無保請回，檢方今提抗告。圖／民眾提供
瓦斯行員工江姓男子昨天滿載瓦斯行經員林市萬出路時，撞上路旁小客車，毒駕被檢方聲押，但法院裁定江男無保請回，檢方今提抗告。圖／民眾提供

毒品 彰化 員林

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