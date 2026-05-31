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高雄警公布13名毒駕累犯姓名照片 盼發揮嚇阻效果

中央社／ 記者張已亷高雄31日電

毒駕嚴重危害社會安全，高雄市警察局交通警察大隊今天在臉書粉絲專頁，公布13名交通局公告的毒駕累犯姓名及照片，盼藉由資訊公開，發揮社會制裁力及嚇阻效果。

高雄市警察局交通警察大隊說明，今年規劃取締毒駕專案323場次，持續在各項勤務中規劃路檢、巡邏與強力攔查；並自24日起，配合警政署執行「全國同步強化查緝毒駕及斷源緝毒專案計畫」，全面加強查緝並向上溯源根絕毒品源頭。

吸食毒品後駕車嚴重危害自身，並威脅無辜市民生命安全，依高雄交通警察大隊統計，自今年1月至5月已取締毒駕739件，較去年同期增加299件。

高雄交通警察大隊今天發布新聞稿指出，毒駕對無辜用路人的生命與財產造成不可挽回的威脅，警方今天於交通警察大隊臉書（Facebook）官方粉絲專頁公布13名交通局公告的毒駕累犯姓名及照片，希望藉由資訊公開，發揮社會制裁力量及嚇阻效果。

高雄市警察局表示，自13日起修正後的「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，只要駕駛出現蛇行、精神恍惚、語無倫次、肌肉顫抖等情況，再經唾液快篩呈陽性，就可依現行犯逮捕移送。

毒駕最高可罰新台幣12萬元、機車9萬元，並當場扣車、吊扣駕照；若10年內再犯，第2次最高罰12萬元並吊照3年，第3次以上還會逐次加重裁罰。另外，毒駕者也已納入「預防性羈押」範圍，以即時阻斷行為人反覆實施毒駕可能。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄 毒駕 警政署

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