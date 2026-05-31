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哥哥持毒遭逮掀議 花蓮議員表態支持重懲毒駕、加重新興毒品刑責

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

毒駕案件近期頻傳，甚至造成民眾傷亡，引發社會關注，國民黨花蓮縣議員吳建志表示，新興毒品氾濫已嚴重威脅公共安全，呼籲中央盡速推動修法，加重毒駕刑責，並檢討現行毒品分級與處罰制度，強化製造、販售、運輸及提供毒品者的法律責任。

吳建志先前因胞兄涉及持有俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯及吸食器具案件，成為地方輿論焦點；哥哥今年4月遭警方查獲持有數十公克依托咪酯及點菸器等物品，依法移送偵辦。

事件發生後，吳建志曾表示，家人違法行為屬個人責任，應自行承擔法律後果，自己未與哥哥同住，平時也少有往來。不過，面對近日全台接連發生毒駕案件，他再次透過社群平台發聲，強調毒品問題已不只是個案，而是社會治安的重要議題。

吳建志指出，近年新興毒品不斷推陳出新，其中依托咪酯因價格低廉、取得容易，逐漸滲透校園及年輕族群，且不少案件顯示，這類毒品往往與毒駕及其他犯罪行為有關，政府必須正視其危害。

吳建志表示，對於家人誤入歧途深感遺憾，也支持依法從嚴究辦、毋枉毋縱；身為民意代表，他願接受社會檢驗，但更希望政府展現打擊毒品犯罪決心，盡速修法加重毒駕與新興毒品犯罪刑責，透過更嚴格的法律規範遏止毒品危害，保障民眾生命安全。

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國民黨花蓮縣議員吳建志認為，新興毒品氾濫已嚴重威脅公共安全，呼籲中央盡速推動修法，加重毒駕刑責。本報資料照片
國民黨花蓮縣議員吳建志認為，新興毒品氾濫已嚴重威脅公共安全，呼籲中央盡速推動修法，加重毒駕刑責。本報資料照片

國民黨花蓮縣議員吳建志認為，新興毒品氾濫已嚴重威脅公共安全，呼籲中央盡速推動修法，加重毒駕刑責。圖／花蓮縣議員吳建志提供
國民黨花蓮縣議員吳建志認為，新興毒品氾濫已嚴重威脅公共安全，呼籲中央盡速推動修法，加重毒駕刑責。圖／花蓮縣議員吳建志提供

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