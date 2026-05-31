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影／防堵大型車毒駕 砂石車來往頻繁 里港警部多點攔檢

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

近期接連發生多起大車涉毒駕釀連環車禍。屏東縣里港警分局轄內里港鄉等屬砂石重要產地，大型車輛往來頻繁、密度高。里港警分局昨在台27線鹽埔段、台3線里港九如段與高樹高美大橋等大型車行駛幹道，加強路檢，攔查近百輛大車，未發現毒駕，警方仍持部署警力攔查。

里港警分局表示，大型車輛車體龐大、煞車距離長，若駕駛人受毒品影響導致判斷力與反應力下降，對交通安全危害大幅增加。防範未然，里港分局昨各交通要點布下重兵，盤查近百輛大型車駕駛人的神情狀態，未發有毒駕情事。

警方表示，後續將持續高密度、高強度執法，全面查緝、遏止毒駕。警方表示，持續常態性針對大型車出沒熱點，不定時、不定點執行強勢路檢，呼籲運輸業者應落實所屬駕駛人管理，駕駛亦切勿心存僥倖、以身試法，維護屏北地區安全、順暢的交通環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

里港警分局昨在台27線鹽埔段、台3線里港九如段與高樹高美大橋等大型車行駛幹道，加強路檢，攔查近百輛大車，未發現毒駕，警方仍持部署警力攔查。圖／警方提供
里港警分局昨在台27線鹽埔段、台3線里港九如段與高樹高美大橋等大型車行駛幹道，加強路檢，攔查近百輛大車，未發現毒駕，警方仍持部署警力攔查。圖／警方提供

里港警分局昨在台27線鹽埔段、台3線里港九如段與高樹高美大橋等大型車行駛幹道，加強路檢，攔查近百輛大車，未發現毒駕，警方仍持部署警力攔查。圖／警方提供
里港警分局昨在台27線鹽埔段、台3線里港九如段與高樹高美大橋等大型車行駛幹道，加強路檢，攔查近百輛大車，未發現毒駕，警方仍持部署警力攔查。圖／警方提供

里港警分局昨在台27線鹽埔段、台3線里港九如段與高樹高美大橋等大型車行駛幹道，加強路檢，攔查近百輛大車，未發現毒駕，警方仍持部署警力攔查。圖／警方提供
里港警分局昨在台27線鹽埔段、台3線里港九如段與高樹高美大橋等大型車行駛幹道，加強路檢，攔查近百輛大車，未發現毒駕，警方仍持部署警力攔查。圖／警方提供

里港警分局昨在台27線鹽埔段、台3線里港九如段與高樹高美大橋等大型車行駛幹道，加強路檢，攔查近百輛大車，未發現毒駕，警方仍持部署警力攔查。圖／警方提供
里港警分局昨在台27線鹽埔段、台3線里港九如段與高樹高美大橋等大型車行駛幹道，加強路檢，攔查近百輛大車，未發現毒駕，警方仍持部署警力攔查。圖／警方提供

里港警分局昨在台27線鹽埔段、台3線里港九如段與高樹高美大橋等大型車行駛幹道，加強路檢，攔查近百輛大車，未發現毒駕，警方仍持部署警力攔查。圖／警方提供
里港警分局昨在台27線鹽埔段、台3線里港九如段與高樹高美大橋等大型車行駛幹道，加強路檢，攔查近百輛大車，未發現毒駕，警方仍持部署警力攔查。圖／警方提供

里港警分局昨在台27線鹽埔段、台3線里港九如段與高樹高美大橋等大型車行駛幹道，加強路檢，攔查近百輛大車，未發現毒駕，警方仍持部署警力攔查。圖／警方提供
里港警分局昨在台27線鹽埔段、台3線里港九如段與高樹高美大橋等大型車行駛幹道，加強路檢，攔查近百輛大車，未發現毒駕，警方仍持部署警力攔查。圖／警方提供

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