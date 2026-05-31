高雄5個月取締730件毒駕 警公布4年來13名毒駕累犯姓名和長相

毒駕成重大治安隱憂，高雄市警方今年初迄今，5個月內取締730件毒駕，由於對無辜用路人生命和財產造成危害，警方從交通局公布毒駕者姓名和長相資料，從中撈出4年來13名毒駕者姓名和長相，13人均為10年來有2次毒駕紀錄的累犯。

近期毒駕事件頻傳，造成無辜用路人被潑及、喪命，高市警局防制酒駕，今年1至5月，規畫取締毒駕專案323場次，並配合警政署於5月24日執行「全國同步強化查緝毒駕及斷源緝毒專案計畫」，全面加強查緝並向上溯源根絕毒品源頭。

警方統計，今年1至5月已取締毒駕 739件，較去年同期增加 299件。為遏制毒駕行為，交通大隊從交通局4年來公布的毒駕姓名和長相的資料，找出吳宗修等13人在10年來有2次毒駕的累犯資料，後公布在交大官方粉絲專業，盼藉由資訊公開，發揮社會制裁力量及嚇阻效果。

高市警局表示，自5月13日起修正後的「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，只要駕駛出現蛇行、精神恍惚、語無倫次、肌肉顫抖等情況，再經唾液快篩呈陽性，就可依現行犯逮捕移送，毒駕最高可罰12萬元、機車9萬元，並當場扣車、吊扣駕照。

警方指出，毒駕者若10年內再犯，第2次最高罰12萬元並吊照3年，第3次以上還會逐次加重裁罰，此外毒駕者已納入「預防性羈押」範圍，以即時阻斷行為人反覆實施毒駕的可能。

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高雄市警方今年初迄今，5個月內取締730件毒駕。圖／高雄市警局交通大隊提供

高雄市交通大隊公布4年來13名毒駕累犯姓名和長相。圖／高雄市警局交通大隊提供