高雄男騎機車違規拒檢狂逃1公里 警追捕發現他是通緝犯還毒駕

兵姓男子昨晚近7時許騎機車在高市鳳山區路口紅燈迴轉，拒檢沿途闖紅燈、逆向，警方尾追1公里，兵男騎入死巷棄車，仍被警追捕壓制逮獲；警方查出兵是詐欺和毒品通緝犯，並被測出毒駕，持有依託咪酯毒品；警方將兵送辦，並開出28張交通違規罰單。

鳳山警分局埤頂派出所員警於昨晚6時58分許，執行巡邏勤務時，在維新路與三民路口發現兵姓男子（43歲）騎機車紅燈迴轉，警方欲趨前攔查，兵男竟加速逃逸，還沿途闖紅燈、逆向行駛及危險駕車，嚴重危害其他用路人安全。

警方尾隨追緝，發現兵男一路逃竄至經武路巷弄內，因死路無處可逃，棄車拔腿狂逃，並躲入大樓企圖規避查緝。2名員警從警車下車，鍥而不捨追捕，並大喊要求兵男「停下來，我要開槍了喔，不要跑」，後在光復路將兵男壓制逮捕。

警方和兵男都氣喘吁吁，警方對兵男說「好好說就好，有沒有喝酒？」兵男回「沒有」；警方再問「那你跑什麼」，因兵男掙扎亂動，警方喝斥「趴下」，他乖乖就範被上銬。

警方清查兵男身分，發現他於5月26日涉毒品案被通緝，另5月27日另涉詐欺案被通緝，經附帶搜索時，當場查獲俗稱「喪屍煙彈」依托咪酯及電子菸設備等毒品共計10.47公克。

兵男坦承持有及施用毒品，經唾液快篩檢驗呈甲基安非他命陽性反應，顯示有毒駕上路行為，警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方另針對兵男在逃逸時交通違規部分，依法開立闖紅燈、逆向行駛、不依規定使用方向燈、危險駕駛及毒駕等共28張交通違規罰單，罰鍰總計23萬3400元，並查扣其車輛。

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兵姓男子昨晚近7時許騎機車在高市鳳山區路口紅燈迴轉，拒檢沿途闖紅燈、逆向，警方尾追1公里逮人，查出他毒駕並持毒。記者石秀華／翻攝

兵姓男子昨晚近7時許騎機車在高市鳳山區路口紅燈迴轉，拒檢沿途闖紅燈、逆向，警方尾追1公里逮人，查出他毒駕並持毒。記者石秀華／翻攝

兵姓男子昨晚近7時許騎機車在高市鳳山區路口紅燈迴轉，拒檢沿途闖紅燈、逆向，警方尾追1公里逮人，查出他毒駕並持毒被警方帶回查辦。記者石秀華／翻攝