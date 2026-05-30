快訊

影／為200元外套起爭執…怪母親偏心買給哥 男砍媽後墜樓雙亡

綠帽戴22年怒追家產！離婚才知兩子非親生 次子生父是堂哥

聽新聞
0:00 / 0:00

影／為200元外套起爭執…怪母親偏心買給哥 男砍媽後墜樓雙亡

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆七堵區一處民宅今晚發生人倫悲劇，28歲王男與58歲的母親發生激烈口角爭執，涉嫌持刀砍死母親，他跑到住家頂樓12樓墜落亡。警方調查發現王男沒有工作，平時和母多有爭吵，今天他因母親買了二百元外套給哥哥，他怪母偏心沒買給他，口角後引爆殺機，砍母後墜樓，母子雙亡。

市警第三分局調查，王男一直找不到工作，都在家裡，平常就和跟母親爭吵不斷，案發前他媽媽在廚房準備晚餐，大兒子在客廳，王男發現他哥哥有一件母親新買給哥哥的新外套，價值僅二百元的抗UV外套，他怪母親偏心沒買給他。

王男跑廚房質問母親發生爭吵，王男一氣之下拿菜刀先架住母親．然後刺她肚子，母反抗，他胡亂砍殺多刀，她頸部也有刀傷，當時哥哥在旁阻擋，但來不及，並說「你要外套就給你」，但王男不接受，行凶後馬上衝到頂樓墜落。

消防局派遣救護車趕至時，先在住處一樓外，發現王男倒臥血泊，疑從高處墜落，先掉落一樓遮雨棚，再掉落地面，整個遮雨棚都垮下。王男父親當時在旁邊，他向消防人員說，「兒子從屋頂墜落，妻子則身中多刀倒臥住家。」

附近民眾還以為是車禍，王男的父親站在小兒子的旁邊，馬上叫救護車送醫，兩人送醫之後都先後宣告死亡，警方已採證調查，明天將報請檢察官相驗，釐清這起逆倫血案原因和過程。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

基隆七堵區一處民宅今晚發生人倫悲劇，28歲王男與58歲的母親發生激烈口角爭執，涉嫌持刀砍死母親，他跑到住家頂樓12樓墜落亡。記者游明煌／攝影
基隆七堵區一處民宅今晚發生人倫悲劇，28歲王男與58歲的母親發生激烈口角爭執，涉嫌持刀砍死母親，他跑到住家頂樓12樓墜落亡。記者游明煌／攝影

基隆七堵區一處民宅今晚發生人倫悲劇，28歲王男與58歲的母親發生激烈口角爭執，涉嫌持刀砍死母親，他跑到住家頂樓12樓墜落亡。記者游明煌／攝影
基隆七堵區一處民宅今晚發生人倫悲劇，28歲王男與58歲的母親發生激烈口角爭執，涉嫌持刀砍死母親，他跑到住家頂樓12樓墜落亡。記者游明煌／攝影

基隆七堵區一處民宅今晚發生人倫悲劇，28歲王男與58歲的母親發生激烈口角爭執，涉嫌持刀砍死母親，他跑到住家頂樓12樓墜落亡。記者游明煌／攝影
基隆七堵區一處民宅今晚發生人倫悲劇，28歲王男與58歲的母親發生激烈口角爭執，涉嫌持刀砍死母親，他跑到住家頂樓12樓墜落亡。記者游明煌／攝影

基隆 母親 墜樓 外套

延伸閱讀

醃頭案 考驗防詐保機制

台中車站旁大樓凌晨有男子墜落 倒臥地面明顯死亡未送醫

豐原賣場前驚悚一幕！ 30歲女買刀突刺左胸倒血泊中

北車外「婦人墜天橋」送醫亡 一度砸到計程車...警釐清死者身分

相關新聞

基隆人倫悲劇…男持刀弒母後墜樓亡 疑因外套爆口角衝突

基隆七堵區一處民宅今晚發生人倫悲劇，28歲王男疑因一件外套與58歲的母親發生激烈口角爭執，涉嫌持刀砍殺及勒住母親，造成王母全身多處刀傷，因傷勢過重送醫搶救仍回天乏術；事後王男跑到住家頂樓12樓墜落，全身多處骨折擦，晚間8時25分宣告不治。

影／為200元外套起爭執…怪母親偏心買給哥 男砍媽後墜樓雙亡

基隆七堵區一處民宅今晚發生人倫悲劇，28歲王男與58歲的母親發生激烈口角爭執，涉嫌持刀砍死母親，他跑到住家頂樓12樓墜落亡。警方調查發現王男沒有工作，平時和母多有爭吵，今天他因母親買了二百元外套給哥哥，他怪母偏心沒買給他，口角後引爆殺機，砍母後墜樓，母子雙亡。

影／屏東男子毒駕誤闖車道逆向停在路口 精神恍惚直撞對向車頭

又是毒駕惹禍！今天中午屏東縣竹田鄉台一線信義路口，30歲陳姓男子駕駛轎車逆向闖入對向車道。員警獲報後到場進行毒品唾液快篩檢測，陳男呈第二級毒品陽性反應，並於其車內查獲毒品依託咪酯，訊後依毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送法辦。

影／零容忍！毒駕行為引發社會公憤 苗栗縣警局公布縣內3名累犯名單

毒駕行為造成的車禍事故頻傳，引發社會公憤，苗栗縣警局今天發布新竹區監理站近日公告的苗栗縣3名毒駕累犯名單，分別是張壎鴻、鄧惟安、洪瑞東。縣警局強調，毒駕與酒駕同樣具有高度危險性，對此類行為將持續嚴加取締，強化毒品查緝及毒駕防制作為，全力守護縣民生命財產安全。

女毒蟲吸毒後外出毒駕被埋伏警逮正著 基檢預防性羈押獲准

40歲洪女28日施用海洛因、安非他命後騎車外出，被埋伏3個多小時員警逮獲，毒品快篩陽性反應，涉嫌毒駕，警方再到她住處查獲依托咪酯煙彈3顆、安非他命等。基隆地檢署複訊後，以洪女有反覆實施毒駕之虞，向法院聲請預防性羈押獲准。

影／花8千美元買假護照仍栽了！中東男來台轉機偷渡歐洲夢碎

一名中東籍男子企圖持變造護照經台灣轉機偷渡歐洲，卻在桃園國際機場遭移民官識破。移民署國境事務大隊特殊勤務隊29日執行勤務時，接獲長榮航空地勤人員通報，一名持模里西斯護照來台轉機的旅客行程安排異常，疑有不法情事，立即派員到場查驗，最終查獲男子持用變造護照闖關，並查出他花費8000美元購買假護照，企圖以台灣作為偷渡歐洲的轉運站。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。