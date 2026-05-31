疑口角衝突 基隆男砍死母後墜樓亡

基隆王姓男子昨晚吵架後持刀砍殺母親，送醫不治。王案發後從頂樓十二樓墜落，也身亡，警方封鎖現場採驗。記者游明煌／翻攝

基隆市王姓男子與五十八歲的母親昨激烈口角，涉持刀砍殺及勒住母親，王母全身多處刀傷，送醫搶救仍回天乏術。王案發後從頂樓十二樓墜落，頭部重創，送醫不治，警方已報請基隆地檢署相驗，釐清原因。

警方調查，王（廿八歲）一家四口住在基隆的民宅十多年，父親與兄長在修車廠工作。王昨疑為了一件外套與母親起爭執，愈吵愈凶，一氣之下到廚房拿刀刺殺母親；王母身中多刀，鮮血汩汩流出，其中頸部刀傷長近十公分。

警、消下午五時卅四分獲報，救護車趕至發現王倒臥血泊，疑從高處墜落。王父向救護人員說「兒子從屋頂墜落，妻子則身中多刀倒在家裡。」

兩輛救護車將母子送往醫院急救，王母傷勢過重，先宣告不治，王墜樓時因先掉在一樓遮雨棚再墜落地面，渾身多處擦挫傷、骨折，送醫時已無呼吸、脈搏，雖一度對疼痛有反應，但晚間八時廿五分仍死亡。

鄰居表示，母子平時相處還算正常，不知為何會發生殺母案。

提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線