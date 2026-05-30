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基隆人倫悲劇…男持刀弒母後墜樓亡 疑因外套爆口角衝突

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆七堵區一處民宅今晚發生人倫悲劇，28歲王男疑因一件外套與58歲的母親發生激烈口角爭執，涉嫌持刀砍殺及勒住母親，造成王母全身多處刀傷，因傷勢過重送醫搶救仍回天乏術；事後王男跑到住家頂樓12樓墜落，全身多處骨折擦，晚間8時25分宣告不治。

市警第三分局調查，今天下午5時34分許，接獲民眾報案稱，七堵區明德二路發生家庭糾紛，立即派員警到場處理。

警方到場後發現，王姓母子發生衝突，兩人愈吵愈兇，王男涉嫌持刀砍殺母親，還動手勒她的頸部，造成王母全身多處刀傷，因傷勢過重，消防局救護車趕至送醫搶救，仍回天乏術。

王男行凶後，跑去從住家頂樓12樓處墜落，全身多處擦挫傷、骨折，頭部撞擊，救護車也送醫院急救，急救到晚間8時25分宣布死亡

警方說，王男一家共四口，住在七堵區10多年，王男的父親與兄長在修車廠工作。今晚事發時，王男疑為了一件外套與母親發生爭執，愈吵愈凶，王男一氣之下到廚房拿刀刺向母親，王母身中多刀鮮血直流，其中頸部刀傷長達近10公分。

消防局派遣救護車趕至時，先在住處一樓外，發現王男倒臥血泊，疑從高處墜落。王男父親當時在旁邊，他向消防人員說，「兒子從屋頂墜落，妻子則身中多刀倒臥住家。」

兩輛救護車迅速將母子送往醫院急救，王母傷勢過重先宣告不治，王男墜樓時先掉在一樓遮雨棚再墜落地面，送醫時已無呼吸、脈搏，一度對痛有反應。王男確切痛下殺手原因及墜落原因，警方表示，已報請基隆地檢署相驗調查釐清。

鄰居表示，王姓母子平時相處還算正常，不知為何會發生殺母案。

警方呼籲，家庭成員間如發生衝突應理性溝通，避免以暴力方式解決問題。另民眾如有情緒困擾或心理壓力，應主動尋求協助，共同珍惜生命。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

基隆人倫悲劇男持刀殺死母後墜樓亡，疑因外套爆口角衝突。記者游明煌／翻攝
基隆人倫悲劇男持刀殺死母後墜樓亡，疑因外套爆口角衝突。記者游明煌／翻攝

基隆 母親 死亡

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