聽新聞
0:00 / 0:00
影／屏東男子毒駕誤闖車道逆向停在路口 精神恍惚直撞對向車頭
又是毒駕惹禍！今天中午屏東縣竹田鄉台一線信義路口，30歲陳姓男子駕駛轎車逆向闖入對向車道。員警獲報後到場進行毒品唾液快篩檢測，陳男呈第二級毒品陽性反應，並於其車內查獲毒品依託咪酯，訊後依毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送法辦。
警方於中午11時52分獲報，當時林姓男子駕駛小貨車沿台一線往屏東方向行駛，行經台一線近信義路口要左轉時，發現一輛轎車竟逆向停於路口，不斷鳴喇叭對方卻無動於衷，便下車查看，沒想到轎車駕駛卻繼續行駛，直接撞上他的車，嚇得連忙報警。
員警獲報後到場，發現陳男神情恍惚、舉止異常，經毒品唾液快篩檢測呈第二級毒品陽性反應，並於其車內查獲新興毒品依託咪酯，全案依毒品危害防制條例及公共危險罪嫌，移送屏東地方檢察署偵辦。
警方呼籲，毒品不僅危害身心健康，更會影響駕駛人的判斷力、反應能力及車輛操控能力，嚴重危及用路人生命安全，警方將持續強化查緝與取締，嚴正執法，也呼籲民眾勿以身試法，共同維護安全交通環境。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。