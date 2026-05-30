影／屏東男子毒駕誤闖車道逆向停在路口 精神恍惚直撞對向車頭

又是毒駕惹禍！今天中午屏東縣竹田鄉台一線信義路口，30歲陳姓男子駕駛轎車逆向闖入對向車道。員警獲報後到場進行毒品唾液快篩檢測，陳男呈第二級毒品陽性反應，並於其車內查獲毒品依託咪酯，訊後依毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送法辦。

警方於中午11時52分獲報，當時林姓男子駕駛小貨車沿台一線往屏東方向行駛，行經台一線近信義路口要左轉時，發現一輛轎車竟逆向停於路口，不斷鳴喇叭對方卻無動於衷，便下車查看，沒想到轎車駕駛卻繼續行駛，直接撞上他的車，嚇得連忙報警。

員警獲報後到場，發現陳男神情恍惚、舉止異常，經毒品唾液快篩檢測呈第二級毒品陽性反應，並於其車內查獲新興毒品依託咪酯，全案依毒品危害防制條例及公共危險罪嫌，移送屏東地方檢察署偵辦。

警方呼籲，毒品不僅危害身心健康，更會影響駕駛人的判斷力、反應能力及車輛操控能力，嚴重危及用路人生命安全，警方將持續強化查緝與取締，嚴正執法，也呼籲民眾勿以身試法，共同維護安全交通環境。

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今天中午屏東縣竹田鄉台一線信義路口，30歲陳姓男子駕駛轎車逆向闖入對向車道，撞上對向小貨車。圖／警方提供