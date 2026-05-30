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女毒蟲吸毒後外出毒駕被埋伏警逮正著 基檢預防性羈押獲准

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

40歲洪女28日施用海洛因、安非他命後騎車外出，被埋伏3個多小時員警逮獲，毒品快篩陽性反應，涉嫌毒駕，警方再到她住處查獲依托咪酯煙彈3顆、安非他命等。基隆地檢署複訊後，以洪女有反覆實施毒駕之虞，向法院聲請預防性羈押獲准。

警方調查，洪女28 日中午施用毒品後騎機車外出，下午4 時行經中山區協和街時被警攔查，毒品唾液快篩測試呈陽性反應，以現行犯逮捕。警方隨後在其租屋處執行搜索，查獲依托咪酯煙彈3顆、安非他命數公克等相關證物，警方依毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

基隆地檢署檢察官複訊後，認為洪女曾犯毒駕案件且有施用毒品習慣，以有反覆實施之虞，依預防性羈押規定，昨晚間向法院聲請羈押獲准。

基隆地檢署表示，台灣高等檢察署及所屬各地方檢察署，針對毒駕案件，抱持零容忍之態度，強力執法，從嚴偵辦，以期杜絕毒駕風氣蔓延，守護國人交通安全及社會安寧。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

女毒蟲<a href='/search/tagging/2/吸毒' rel='吸毒' data-rel='/2/103640' class='tag'><strong>吸毒</strong></a>後外出毒駕被埋伏警逮正著，基檢預防性羈押獲准。記者游明煌／攝影
女毒蟲吸毒後外出毒駕被埋伏警逮正著，基檢預防性羈押獲准。記者游明煌／攝影

毒品 基隆 毒駕 吸毒

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