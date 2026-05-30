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影／花8千美元買假護照仍栽了！中東男來台轉機偷渡歐洲夢碎

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導

一名中東籍男子企圖持變造護照經台灣轉機偷渡歐洲，卻在桃園國際機場遭移民官識破。移民署國境事務大隊特殊勤務隊29日執行勤務時，接獲長榮航空地勤人員通報，一名持模里西斯護照來台轉機的旅客行程安排異常，疑有不法情事，立即派員到場查驗，最終查獲男子持用變造護照闖關，並查出他花費8000美元購買假護照，企圖以台灣作為偷渡歐洲的轉運站。

移民署表示，該名中東籍男子自印尼峇里島搭機抵達桃園機場，原規畫轉乘班機前往歐洲地區，長榮航空地勤人員在辦理轉機作業時，察覺其行程安排與相關資料有異，基於風險警覺主動向移民署通報。特殊勤務隊移民官獲報後立即前往查察，並對其持用的旅行文件進行專業鑑識。

經移民官利用科技設備及專業證照鑑識程序檢驗後，發現該本模里西斯護照多項安全防偽特徵與真品不符，基本資料頁也留有明顯變造痕跡，確認並非合法核發的護照。面對盤查時，男子全程以流利英語應答，與過往查獲的非法移民案件有所不同，試圖以言語混淆移民官判斷。

據了解，男子過程中甚至反問移民官：「你的護照在哪裡拿的？當然是在自己的國家跟政府領取的啊！你怎麼能夠斷定別國的護照是假的？」企圖藉此規避查察。不過移民官憑藉專業訓練，逐一指出護照防偽特徵缺失及變造跡證後，男子終於坦承護照是透過不法管道購得，花費約8000美元，目的就是利用偽冒身分經由台灣轉機，再偷渡前往歐洲。

移民署國境事務大隊大隊長林清芬表示，國境安全是國家安全的重要防線，第一線查驗人員均接受完整證照鑑識及風險辨識訓練，並與航空公司建立密切合作機制，共同防堵非法移民及跨境犯罪。此次案件能夠及時查獲，也展現航空公司與移民署公私協力守護國門安全的成果。未來將持續精進查驗技術與執法量能，強化國境安全防護網，避免不法人士利用台灣作為非法移民或跨境犯罪的中繼站。

一名中東籍男子企圖持變造護照經台灣轉機偷渡歐洲，卻在桃園國際機場遭移民官識破。經移民官利用科技設備及專業證照鑑識程序檢驗後，發現該本模里西斯護照多項安全防偽特徵與真品不符，基本資料頁也留有明顯變造痕跡，確認並非合法核發的護照。面對盤查時，男子全程以流利英語應答，與過往查獲的非法移民案件有所不同，試圖以言語混淆移民官判斷。圖／移民署國境事務大隊提供
一名中東籍男子企圖持變造護照經台灣轉機偷渡歐洲，卻在桃園國際機場遭移民官識破。經移民官利用科技設備及專業證照鑑識程序檢驗後，發現該本模里西斯護照多項安全防偽特徵與真品不符，基本資料頁也留有明顯變造痕跡，確認並非合法核發的護照。面對盤查時，男子全程以流利英語應答，與過往查獲的非法移民案件有所不同，試圖以言語混淆移民官判斷。圖／移民署國境事務大隊提供

一名中東籍男子企圖持變造護照經台灣轉機偷渡歐洲，卻在桃園國際機場遭移民官識破。移民署國境事務大隊特殊勤務隊29日執行勤務時，接獲長榮航空地勤人員通報，一名持模里西斯護照來台轉機的旅客行程安排異常，疑有不法情事，立即派員到場查驗，最終查獲男子持用變造護照闖關，並查出他花費8000美元購買假護照，企圖以台灣作為偷渡歐洲的轉運站。圖／移民署國境事務大隊提供
一名中東籍男子企圖持變造護照經台灣轉機偷渡歐洲，卻在桃園國際機場遭移民官識破。移民署國境事務大隊特殊勤務隊29日執行勤務時，接獲長榮航空地勤人員通報，一名持模里西斯護照來台轉機的旅客行程安排異常，疑有不法情事，立即派員到場查驗，最終查獲男子持用變造護照闖關，並查出他花費8000美元購買假護照，企圖以台灣作為偷渡歐洲的轉運站。圖／移民署國境事務大隊提供

護照 偷渡 中東 歐洲

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