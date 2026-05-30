Uber Eats外送員逆向四線道 北市中正一警攔查赫見他吸毒

近期國內毒駕案件頻傳，嚴重威脅交通安全，北市警中正一分局為展現執法決心，啟動「十面埋伏路檢併取締毒駕」專案，針對高風險駕駛行為加強攔查，連兩天查獲毒駕案，其中一名駕駛甚至是Uber Eats外送員，在單向四線車道重慶南路一路逆向行駛，當場逮捕送辦。

中正一警方指出，首案發生在27日上午，43歲陳姓男子平時兼職做外送，當天疑因毒駕精神不穩，直接騎車逆向行駛重慶南路，巡邏員警發現立刻攔下開單，盤查過程中，陳男眼神渙散、說話語無倫次，經採集唾液做快篩，結果呈現甲基安非他命陽性反應，隨後在身上搜出兩罐含有安非他命成分的藥劑。

無獨有偶，28日巡邏員警巡經信義路與金山南路口，發現42歲蔡姓男子騎車一路搖晃，行車軌跡極不穩定，警方騎車上前示意盤查，蔡男出現精神恍惚的毒駕典型特徵，經盤查他的電子煙彈含有毒品安非他命陽性反應，唾液快篩結果同樣為安非他命陽性。

警方表示，2人均觸犯刑法公共危險罪及毒品危害防制條例，警詢後雙雙移送台北地檢署偵辦，強調毒駕行為絕對零容忍，將持續針對各轄區重點路段採取高強度執法，呼籲民眾切勿因一時僥倖而觸法，共同守護用路人安全。

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陳姓男子有在兼職做Uber Eats外送，日前騎車一路逆向遭警方盤查，發現他毒駕逮捕送辦。記者翁至成／翻攝

蔡姓男子日前騎車一路搖晃，員警盤查發現他毒駕。記者翁至成／翻攝