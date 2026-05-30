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七旬翁毒駕「宛如逛大街」 冒用友人身分被警拆穿 原來是通緝犯

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

年已七旬的顏姓男子昨開車行經台南南區大林路段時，行車動線飄移不穩，違規逆向駛入來車道且跨越雙黃線行駛，危險行徑宛如逛大街，台南市警六分局大林派出所員警發現後上前攔查，他報上友人身分與其樣貌明顯不符當場被拆穿，並因毒品通緝中，警方依法將他解送歸案。

大林派出所巡佐陳建宏、警員林慧珊昨巡邏時，在轄區大林路眼見顏所駕白色轎車行車動線飄移不穩，違規逆向駛入來車道且跨越雙黃線行駛，隨即上前攔查該違規車輛。

顏男下車後相當緊張，員警詢問其身分，他報上友人身分與警方現場以小電腦查到當事人相片明顯不符，進一步查證後，發現他為台南地檢署發布毒品通緝犯，當場拆穿其謊言，立即將他逮捕，隨後對他實施毒品唾液快篩，呈海洛因及安非他命陽性反應。警詢後，依毒品通緝、毒品危害防制條例及公共危險罪嫌，將他移送台南地檢署偵辦。

市警六分局表示，毒駕行為不僅嚴重危害自身安全，更可能波及無辜用路人，造成無法挽回的悲劇，近二日分局已查獲5件毒駕，警方將持續加強毒品查緝與危險駕駛取締工作，全面遏止毒駕行為，維護社會治安與交通安全。

求助資訊及毒品危害防制諮詢專線（0800-770-885）

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顏男下車後相當緊張，員警詢問其身分，他報上友人身分與警方現場以小電腦查到當事人相片明顯不符，進而查出他為台南地檢署發布毒品通緝犯。圖／讀者提供
顏男下車後相當緊張，員警詢問其身分，他報上友人身分與警方現場以小電腦查到當事人相片明顯不符，進而查出他為台南地檢署發布毒品通緝犯。圖／讀者提供

通緝 毒駕 毒品

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