就是這些人！ 屏縣警局公布10名毒駕累犯姓名、照片

就是這些人！屏東縣警局公布10名毒駕累犯者姓名及照片，均為符合10年內2次累犯及拒測累犯等要件者。屏東縣今年已查獲毒駕250件，縣警局除加強毒駕路檢勤務外，也將持續公布違法者，警察局長甘炎民表示，「依法嚴辦並公布姓名照片，絕不姑息！」

10名毒駕者姓名為：張智捷、莊智鈞、林韋呈、林俊逸、李佳聰、林易知、馬一丞、黃文斌、陳政宇、殷得智。縣警局表示，這些人都是符合10年內2次累犯及拒測累犯等要件者，監理機關並得依法公布其姓名、照片及違法事實，縣警局彙整其照片及全名，作為交通安全宣導與新聞發布依據，提醒民眾勿以身試法。

縣警局5月24日起配合警政署「全國毒駕掃蕩專案」，針對轄內重要道路、易肇事路段及高風險時段，持續規畫路檢、巡邏與攔查勤務。據統計，今年迄今已查獲毒駕250件。

縣警局表示，透過唾液快篩、熱點部署及線上巡邏攔查，提升第一線即時辨識與查緝能量。查獲毒駕者除依公共危險罪嫌移送法辦外，也依道路交通管理處罰條例，處以罰鍰、吊扣或吊銷駕駛執照、車輛移置保管等處分。

甘炎民表示，毒駕嚴重影響駕駛人反應、判斷及車輛操控能力，一旦上路極易對不特定用路人生命、身體及財產安全造成重大危害。警方將持續嚴懲吸毒及毒駕行為，並對毒駕累犯依法公告姓名、照片等。呼籲民眾遠離毒品、拒絕毒駕，若發現疑似吸毒、毒駕或其他危害道路安全情形，請立即通報警方。

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