毒駕嚴重？台南永康5個月取締毒駕184件比去年多近7倍

吸毒駕車多嚴重？台南永康警分局過去兩天深夜凌晨4小時｢取締酒後駕車及施用毒品後駕車專案大執法」，亮燈定點攔車就發現毒毒駕9件、酒駕5件，今晚還要取締一天。不過員警表示，路上巡邏隨機攔車查獲更多。

永康分局交通組統計，今年至今已取締酒駕357件，較去年同期297件，增加60件；取締毒駕184件，較去年同期24件，大幅增加160件。成長將近7倍。

交通組長葉敏旭表示，過去毒駕因外觀與行為不易第一時間顯現，取締難度相對較高，現在員警攔查憑藉累積經驗察覺異狀後，當場有「唾液快篩試劑」、初篩呈陽性，隨即製單告發、扣車移置保管，並依刑法公共危險罪逮捕送辦，能讓心存僥倖毒駕者無所遁形，大幅提升執法精準與效率。

警方表示，昨晚全台同步實施取締專案，局長林國清昨晚到永康分局主持勤教、督導路檢嘉勉同仁。分局整合警力針對易毒酒駕路段及危險駕車路口，規畫兩階段勤務。

第一階段以封閉式路檢方式「展現優勢警力，顯示執法決心」，第二階段於各聯外道路入轄處多點安排組合警力，「產生威嚇作用，防止毒(酒)駕入轄」。

昨晚4小時執行專案查獲毒品案2件3人、毒駕2件2人、酒駕1件1人及失聯移工1名。分局長洪宏榮提醒，施用毒品會使人反應能力、認知功能及注意力產生嚴重衰退，甚至可能引發幻覺或判斷力失準，危險程度甚至高於酒駕，分局將持續高強度路檢與巡邏，結合治安大數據針對毒品及毒駕全天候查緝。

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

毒駕有多嚴重？台南永康5個月取締毒駕184件比去年多近七倍。圖／警方提供

毒駕有多嚴重？台南永康5個月取締毒駕184件比去年多近7倍。圖／警方提供

毒駕有多嚴重？台南永康5個月取締毒駕184件比去年多近7倍。圖／警方提供

毒駕有多嚴重？台南永康5個月取締毒駕184件比去年多近7倍。圖／警方提供

毒駕有多嚴重？台南永康5個月取締毒駕184件比去年多近7倍。圖／警方提供

毒駕有多嚴重？台南永康5個月取締毒駕184件比去年多近7倍。圖／警方提供