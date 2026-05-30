影／毒鴛鴦跨縣市販毒落網 台南少年隊溯源查扣百萬毒品

台南市警局少年警察隊溯源追查南部地區毒品供應網絡，發現47歲陳姓男子及46歲王姓女友以台南住處為據點，並以轎車外送模式，在台南及高雄一帶流竄販毒，專案小組前日在中西區發現其行蹤，上前攔查時，王女還假扮路人但早被鎖定，警方起出海洛因等各式毒品市值逾百萬元。

日前毒品溯源收網，跨區同步搜索臺南及高雄地區，成功查獲涉嫌販毒的陳姓男子與王姓女子。

據調查，陳行事狡猾，警方不敢大意，持續埋伏梭巡，前日中午在中西區南門路一帶確定其行蹤。然而，專案小組為避免陳駕車衝撞危及民眾安全，趁兩人下車步行時迅速上前攔查。過程中，王女一度假扮成路過民眾，裝作不認識陳，企圖規避警方查緝，但早已遭警方全程鎖定，只能配合搜索。

隨後，警方循線前往王女住處，及陳在高雄藏匿處所搜索，當場發現2名藥腳疑似吸食毒品後精神恍惚，正準備駕車離開，警方立即攔下並進行毒品檢測，結果均呈陽性反應，當場依毒駕依法究辦。

同時，警方共查扣第一級毒品海洛因62.9公克、安非他命98.33公克、依托咪酯159.75公克，市值超過百萬元，且在現場也查獲由陳自行改裝的特殊安非他命吸食器一組。警方表示，該吸食器是利用手機架與打火機改製而成，相當少見。

經警方詢問後，全案依違反毒品危害防制條例、公共危險罪等罪嫌移送台南及高雄橋頭地檢署偵辦。

少年隊指出，長期追查南部地區毒品供應網絡時，發現陳與王女以台南住處為販毒據點，並利用轎車採取「行動外送」模式，在台南、高雄一帶流竄販毒。歷經數月跟監蒐證，見時機成熟後，向台南地院聲請搜索票，並集結刑警大隊偵三隊、麻豆、第二、第三分局及保安警察大隊特殊任務編組等警力追捕，順利將2人逮捕到案。

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專案小組前日在台南市中西區發現陳男及王女行蹤，順利將2人逮捕送辦。圖／讀者提供

專案小組為避免陳駕車衝撞危及民眾安全，趁兩人下車步行時迅速上前攔查。圖／讀者提供

警方也查獲由陳男自行利用手機架與打火機改製而成的安非他命吸食器，相當少見。圖／讀者提供