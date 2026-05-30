影／毒鴛鴦跨縣市販毒落網 台南少年隊溯源查扣百萬毒品
台南市警局少年警察隊溯源追查南部地區毒品供應網絡，發現47歲陳姓男子及46歲王姓女友以台南住處為據點，並以轎車外送模式，在台南及高雄一帶流竄販毒，專案小組前日在中西區發現其行蹤，上前攔查時，王女還假扮路人但早被鎖定，警方起出海洛因等各式毒品市值逾百萬元。
日前毒品溯源收網，跨區同步搜索臺南及高雄地區，成功查獲涉嫌販毒的陳姓男子與王姓女子。
據調查，陳行事狡猾，警方不敢大意，持續埋伏梭巡，前日中午在中西區南門路一帶確定其行蹤。然而，專案小組為避免陳駕車衝撞危及民眾安全，趁兩人下車步行時迅速上前攔查。過程中，王女一度假扮成路過民眾，裝作不認識陳，企圖規避警方查緝，但早已遭警方全程鎖定，只能配合搜索。
隨後，警方循線前往王女住處，及陳在高雄藏匿處所搜索，當場發現2名藥腳疑似吸食毒品後精神恍惚，正準備駕車離開，警方立即攔下並進行毒品檢測，結果均呈陽性反應，當場依毒駕依法究辦。
同時，警方共查扣第一級毒品海洛因62.9公克、安非他命98.33公克、依托咪酯159.75公克，市值超過百萬元，且在現場也查獲由陳自行改裝的特殊安非他命吸食器一組。警方表示，該吸食器是利用手機架與打火機改製而成，相當少見。
經警方詢問後，全案依違反毒品危害防制條例、公共危險罪等罪嫌移送台南及高雄橋頭地檢署偵辦。
少年隊指出，長期追查南部地區毒品供應網絡時，發現陳與王女以台南住處為販毒據點，並利用轎車採取「行動外送」模式，在台南、高雄一帶流竄販毒。歷經數月跟監蒐證，見時機成熟後，向台南地院聲請搜索票，並集結刑警大隊偵三隊、麻豆、第二、第三分局及保安警察大隊特殊任務編組等警力追捕，順利將2人逮捕到案。
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