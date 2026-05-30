快訊

法網／遭巴西19歲新星逆轉 約克維奇無緣25冠：累到快站不住

遭指抗癌「暴瘦憔悴」？草蜢蔡一傑曬運動片反擊：我非常健康

MLB／史蒂文關缺陣3至7天 費爾柴德重返大聯盟！

聽新聞
0:00 / 0:00

影／毒鴛鴦跨縣市販毒落網 台南少年隊溯源查扣百萬毒品

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警局少年警察隊溯源追查南部地區毒品供應網絡，發現47歲陳姓男子及46歲王姓女友以台南住處為據點，並以轎車外送模式，在台南及高雄一帶流竄販毒，專案小組前日在中西區發現其行蹤，上前攔查時，王女還假扮路人但早被鎖定，警方起出海洛因等各式毒品市值逾百萬元。

日前毒品溯源收網，跨區同步搜索臺南及高雄地區，成功查獲涉嫌販毒的陳姓男子與王姓女子。

據調查，陳行事狡猾，警方不敢大意，持續埋伏梭巡，前日中午在中西區南門路一帶確定其行蹤。然而，專案小組為避免陳駕車衝撞危及民眾安全，趁兩人下車步行時迅速上前攔查。過程中，王女一度假扮成路過民眾，裝作不認識陳，企圖規避警方查緝，但早已遭警方全程鎖定，只能配合搜索。

隨後，警方循線前往王女住處，及陳在高雄藏匿處所搜索，當場發現2名藥腳疑似吸食毒品後精神恍惚，正準備駕車離開，警方立即攔下並進行毒品檢測，結果均呈陽性反應，當場依毒駕依法究辦。

同時，警方共查扣第一級毒品海洛因62.9公克、安非他命98.33公克、依托咪酯159.75公克，市值超過百萬元，且在現場也查獲由陳自行改裝的特殊安非他命吸食器一組。警方表示，該吸食器是利用手機架與打火機改製而成，相當少見。

經警方詢問後，全案依違反毒品危害防制條例、公共危險罪等罪嫌移送台南及高雄橋頭地檢署偵辦。

少年隊指出，長期追查南部地區毒品供應網絡時，發現陳與王女以台南住處為販毒據點，並利用轎車採取「行動外送」模式，在台南、高雄一帶流竄販毒。歷經數月跟監蒐證，見時機成熟後，向台南地院聲請搜索票，並集結刑警大隊偵三隊、麻豆、第二、第三分局及保安警察大隊特殊任務編組等警力追捕，順利將2人逮捕到案。

求助資訊及毒品危害防制諮詢專線（0800-770-885）

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

專案小組前日在台南市中西區發現陳男及王女行蹤，順利將2人逮捕送辦。圖／讀者提供
專案小組前日在台南市中西區發現陳男及王女行蹤，順利將2人逮捕送辦。圖／讀者提供

專案小組為避免陳駕車衝撞危及民眾安全，趁兩人下車步行時迅速上前攔查。圖／讀者提供
專案小組為避免陳駕車衝撞危及民眾安全，趁兩人下車步行時迅速上前攔查。圖／讀者提供

警方也查獲由陳男自行利用手機架與打火機改製而成的安非他命吸食器，相當少見。圖／讀者提供
警方也查獲由陳男自行利用手機架與打火機改製而成的安非他命吸食器，相當少見。圖／讀者提供

警方共查扣第一級毒品海洛因62.9公克、安非他命98.33公克、依托咪酯159.75公克，市值超過百萬元。圖／讀者提供
警方共查扣第一級毒品海洛因62.9公克、安非他命98.33公克、依托咪酯159.75公克，市值超過百萬元。圖／讀者提供

毒品 販毒 台南

延伸閱讀

影／台南警連3天掃蕩毒駕 深夜攔查亢奮駕駛起出喪屍煙彈

網售喪屍煙彈約交易卻撞警狂飆 毒駕累犯遭羈押禁見

獨／感冒藥恐致毒快篩誤判？50歲女運將撞死婦 是否毒駕待釐清

全國用力抓毒駕 台中2男被聲押...法官卻認「無反覆實施之虞」放人

相關新聞

影／毒鴛鴦跨縣市販毒落網 台南少年隊溯源查扣百萬毒品

台南市警局少年警察隊溯源追查南部地區毒品供應網絡，發現47歲陳姓男子及46歲王姓女友以台南住處為據點，並以轎車外送模式，在台南及高雄一帶流竄販毒，專案小組前日在中西區發現其行蹤，上前攔查時，王女還假扮路人但早被鎖定，警方起出海洛因等各式毒品市值逾百萬元。

路上開車搖晃、異常就攔查！台東24天抓11件毒駕 2人遭收押

為遏止毒品危害及維護用路人安全，台東縣警察局近日展開「毒駕查緝專案」，自5月15日至5月28日短短24天內，已查獲毒駕案件11件，其中2名涉案駕駛經警方移送後，獲法院裁定羈押，展現打擊毒駕犯罪的強硬態度。

檢聲押毒駕 法官卻以無反覆實施之虞放人

毒駕滿街跑，台灣高等檢察署通令各地檢署，針對毒駕「積極聲押」，警政署也就毒駕唾液快篩陽性者，函請各地警方一律依「現行犯逮捕」；台中地檢前天聲押兩名毒駕男子，台中地院法官卻以無反覆實施之虞，均無保請回，檢警得知相當錯愕，憂心打擊毒駕恐淪口號，檢方將提抗告。

法界：毒駕羈押 應考量成癮問題

台中警方前天抓到蔡姓、陳姓男子吸毒開車、騎車，檢方聲押卻被法院以「無反覆實施之虞」無保請回，令基層執法人員譁然；有律師認為，關鍵恐在當事人無毒駕前科，單一偶發案件難說服法官，但毒品成癮性高，常理判斷仍有毒駕可能，法官應更謹慎考量。

台中市府遭攻擊、歌劇院被恐嚇引爆10顆炸彈 情緒不穩男送暫行安置

台中市政府昨天遭1名董姓男子闖入，揮舞球棒砸毀1樓電腦、塑膠隔板，引起市府員工、民眾恐慌，另台中市1999專線今又被留言，恐嚇要在國家歌劇院引爆10顆炸彈；台中地檢將董向法院聲請暫行安置獲准，另確認恐嚇歌劇院IP來自境外，已強化防火墻阻擋境外假訊息。

台東行車糾紛驚見「亮槍」！警圍捕查出是辣椒水槍

台東市區今下午驚傳行車糾紛，還一度出現「疑似亮槍」情況，嚇得對方駕駛趕緊報警。警方獲報後立即展開攔截圍捕，火速在市區查獲涉案男子，最後發現男子手中拿的並非真槍，而是一把辣椒水槍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。