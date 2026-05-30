路上開車搖晃、異常就攔查！台東24天抓11件毒駕 2人遭收押

為遏止毒品危害及維護用路人安全，台東縣警察局近日展開「毒駕查緝專案」，自5月15日至5月28日短短24天內，已查獲毒駕案件11件，其中2名涉案駕駛經警方移送後，獲法院裁定羈押，展現打擊毒駕犯罪的強硬態度。

警方指出，毒駕對公共安全造成的威脅不亞於酒駕，吸食毒品後駕車容易出現精神恍惚、反應遲鈍、判斷力下降，甚至產生幻覺等狀況，隨時可能釀成重大交通事故，堪稱道路上的「不定時炸彈」。

為提升查緝效能，警局自5月24日起啟動毒駕查緝專案，在聯外道路、重要交通節點及治安熱區部署警力，並搭配唾液毒品快篩試劑執法。只要在路檢或巡邏過程中發現駕駛人有行駛不穩、行為異常，或出現疑似吸毒徵候，員警都會立即進行檢測，絕不讓毒駕有僥倖上路的機會。

警方說明，依現行法規，若駕駛人經唾液毒品快篩呈現陽性反應，或拒絕接受檢測，但經員警依客觀情況判斷已達無法安全駕駛程度，可當場依公共危險罪現行犯或準現行犯逮捕，迅速排除道路風險。

對於警方連日來強力取締毒駕，不少民眾表示支持。鄭姓市民說，酒駕已經讓人擔心，吸毒後開車更難預測，警方積極攔查讓家長接送小孩時更安心；經常往返南迴線工作的林姓客運司機也表示，毒駕就像一顆隨時會引爆的炸彈，希望警方持續不定期執法，讓用路環境更加安全。

縣警局強調，毒駕零容忍絕非口號，未來將持續結合路檢、巡邏及毒品查緝工作，向上溯源追查毒品來源，同時加強交通執法力道。

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警方呼籲民眾切勿心存僥倖，發現駕駛人有行駛不穩、行為異常，或出現疑似吸毒徵候，員警都會立即攔查檢測。圖／台東縣警察局提供