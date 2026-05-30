法界：毒駕羈押 應考量成癮問題

台中警方前天抓到蔡姓、陳姓男子吸毒開車、騎車，檢方聲押卻被法院以「無反覆實施之虞」無保請回，令基層執法人員譁然；有律師認為，關鍵恐在當事人無毒駕前科，單一偶發案件難說服法官，但毒品成癮性高，常理判斷仍有毒駕可能，法官應更謹慎考量。

台中市長盧秀燕在臉書聲明，讓心存僥倖者知道，毒駕一定抓、一定辦、一定追到底。

警方說，去年底上路的毒品快篩新制，因擔心有偽陽性，須等待尿液鑑定報告為準，因此攔查到未肇事的「單純毒駕」行為人，會先開紅單、扣車，不會依現行犯逮捕，等尿檢報告出爐後，視陽性與否再以函送方式移請檢方偵辦。

警方表示，警政署五月十三日通令毒駕唾篩檢測陽性，得依現行犯逮捕，雖然相對是更明確準則，但僅憑唾液快篩就逮捕，檢方甚至聲請羈押，對人身權利嚴重侵犯，萬一尿檢呈現陰性，恐有國賠爭議。

台中地檢署明定八大類型，針對毒駕符合行為者將積極羈押，包括同時扣得毒品、併同酒駕、發生交通事故致人死傷、事故違規情節嚴重、事故地點位於校園周邊或公眾聚集處所、查獲前駕駛行為已致生往來危險、前有多次施用毒品或毒駕前科，以及客觀上顯有疑似施用毒品而無法安全駕駛。

法界認為，法官雖有審判獨立，不受外界干預，但就毒駕危害之深、預防性羈押必要性，法官判斷上不應拘泥單一前科，應更廣泛考量毒品成癮問題。