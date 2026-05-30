將提抗告 檢聲押毒駕 法院卻無保請回

毒駕滿街跑，台灣高等檢察署通令各地檢署，針對毒駕「積極聲押」，警政署也就毒駕唾液快篩陽性者，函請各地警方一律依「現行犯逮捕」；台中地檢前天聲押兩名毒駕男子，台中地院法官卻以無反覆實施之虞，均無保請回，檢警得知相當錯愕，憂心打擊毒駕恐淪口號，檢方將提抗告。

毒駕造成重大死傷時有所聞，危害程度一再提升，但吸毒後僥倖駕車者層出不窮，全國各地為打擊毒駕，規畫專案攔查，更有警局直接公布毒駕累犯照片，目的都是為預防、打擊毒駕。

台高檢五月廿六日通令全國各地檢署，對於毒駕案件，應依刑事訴訟法第一○一條之一修正後規定，積極聲請羈押，以強化嚇阻效果。

警政署也已就「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」於修訂，五月十三日函發各地警局，警員執勤發現疑似毒駕，經「唾篩檢測陽性」或「拒測者」，均得依現行犯逮捕，無須再請示檢察官。

近日全國各地嚴格取締抓酒駕，台中第五分局五月廿七日晚間十一點多，在北屯區景賢路發現蔡姓男子（廿六歲）開車違規，攔查後予以唾液快篩，呈現第三級毒品K他命陽性反應，查扣一小包K毒。

東勢分局五月廿八日早上十點，在東勢區豐勢路也發現陳姓男子（四十歲）騎機車精神不濟，攔下後同樣予以唾液快篩，呈現二級毒品安非他命反應，並查扣一級毒品海洛因香菸，初步測試陳男呈現左右搖晃、腳態不穩，兩案均依公共危險罪送辦。

中檢複訊後以蔡、陳涉及毒駕，均有反覆實施之虞聲請羈押；台中地院值班法官則認為，兩人無反覆實施之虞，均裁定無保請回，且無任何替代處分。

檢警指出，第一線執法人員強力打擊毒駕，聲請羈押卻遭駁，明明扣到毒品，法院竟認無反覆實施之虞，不禁質疑法院究竟有無打擊毒駕決心。