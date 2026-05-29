台中市府遭攻擊、歌劇院被恐嚇引爆10顆炸彈 情緒不穩男送暫行安置

台中市政府昨天遭1名董姓男子闖入，揮舞球棒砸毀1樓電腦、塑膠隔板，引起市府員工、民眾恐慌，另台中市1999專線今又被留言，恐嚇要在國家歌劇院引爆10顆炸彈；台中地檢將董向法院聲請暫行安置獲准，另確認恐嚇歌劇院IP來自境外，已強化防火墻阻擋境外假訊息。

台中地檢表示，董姓男子28日持球棒砸毀台中市政府聯合服務中心公物案件，指派檢察官陳東泰指揮偵辦，今訊問後認定董涉嫌毀損公物、毀損，但有刑法第19條辨識能力降低可能，而有危害公共安全之虞，並有緊急必要。

檢方依法將董向法院聲請暫行安置，法院已裁定董自今日起，令入司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所，施以暫行安置4月。

檢方今也獲報，台中市府1999市民服務專線今上午11點多，接到不詳人士留言恫稱將於台中國家歌劇院引爆10顆塑膠炸彈。因該留言內容涉及公眾聚集之重大文化地標安全，檢方高度重視。

檢方說，警方已查知該恐嚇留言IP位址（158.247.203.203）位於境外，已採取應變作為，除設置防火牆阻擋類似假訊息外，也提升台中國家歌劇院周邊巡邏密度及見警率，確保公共安全。