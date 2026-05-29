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台東行車糾紛驚見「亮槍」！警圍捕查出是辣椒水槍

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市區今下午驚傳行車糾紛，還一度出現「疑似亮槍」情況，嚇得對方駕駛趕緊報警。警方獲報後立即展開攔截圍捕，火速在市區查獲涉案男子，最後發現男子手中拿的並非真槍，而是一把辣椒水槍。

警方表示，下午3時許接獲民眾報案，指稱市區松江路與吉林路口發生行車糾紛。經了解，50多歲楊姓男子駕駛小貨車行經富岡地區時，疑似因超車問題，與另一名50多歲劉姓男子駕駛的小客車發生爭執。

雙方情緒火爆，直到停等紅燈時又爆發口角。過程中，劉男突然拿出疑似槍械物品朝車外比劃，楊男見狀當場嚇壞，擔心對方真的持槍，立即打電話報警。

警方獲報後不敢大意，立即啟動攔截圍捕，同步調閱沿線監視器追查涉案車輛行蹤，沒多久就在台東市區找到劉男及涉案車輛，並當場查扣1把辣椒水槍。

據了解，雙方事後都認為遭到恐嚇，因此互相提出告訴。警方訊後，將全案依恐嚇及違反社會秩序維護法移請偵辦。

有民眾得知後直呼「現在開車真的很怕遇到情緒失控的人」，也有人認為，路上行車糾紛不少，但若拿出類似槍械物品恐嚇，容易讓衝突瞬間升高，甚至引發更嚴重後果。

警方也呼籲，用路人駕車時應保持冷靜與理性，切勿因一時情緒衝動做出危險行為，避免小擦撞、小糾紛演變成刑案。

台東兩名駕駛疑因超車問題爆發口角，其中一方持疑似槍械物品比劃，警方到場查扣辣椒水槍。圖／民眾提供
台東兩名駕駛疑因超車問題爆發口角，其中一方持疑似槍械物品比劃，警方到場查扣辣椒水槍。圖／民眾提供

台東兩名駕駛疑因超車問題爆發口角，其中一方持疑似槍械物品比劃，警方到場查扣辣椒水槍。圖／台東警分局提供
台東兩名駕駛疑因超車問題爆發口角，其中一方持疑似槍械物品比劃，警方到場查扣辣椒水槍。圖／台東警分局提供

台東 辣椒水

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