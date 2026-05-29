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全國用力抓毒駕 台中2男被聲押...法官卻認「無反覆實施之虞」放人

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

毒駕滿街跑，台灣高等檢察署已通令各地檢署，針對毒駕「積極聲押」，警政署也就毒駕唾液快篩陽性者，函請各地警方一律依「現行犯逮捕」；台中地檢昨聲押2名毒駕男子，台中地院值班法官以無反覆實施必要，均無保請回，檢警得知相當錯愕，深怕法院不支持，打擊毒駕恐淪口號。

毒駕造成交通死傷時有所聞，危害程度一再提升，但吸毒後僥倖駕車之人有恃無恐，全國各地為打擊毒駕規畫專案攔查，更有警局直接公布毒駕累犯照片，目的都是為預防、打擊毒駕。

台灣高等檢察署26日通令全國各地檢署，對於毒駕案件，應依刑事訴訟法第101條之1修正後規定，積極聲請羈押，以強化嚇阻效果，保障國人安全。

警政署也已就「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」於修訂，5月13日函發各地警局，警員執勤發現疑似毒駕，經「唾篩檢測陽性」或「拒測（客觀情狀足認不能安全駕駛者）」，均得依現行犯（準現行犯）逮捕，無須再逐案請示檢察官。

近日全國各地嚴格取締抓酒駕，台中第五分局5月27日晚間11點多，在北屯區景賢路發現蔡姓男子（26歲）開車違規，攔查後予以唾液快篩，呈現第三級毒品K他命陽性反應，並扣得1小包K他命。

另東勢分局5月28日早上10點，在東勢區豐勢路也發現陳姓男子（40歲）騎機車疑精神不濟，攔下後同樣予以唾液快篩，呈現第二級毒品安非他命陽性反應，且查扣第一級毒品海洛因香菸，初步測試陳男也呈現左右搖晃、腳態不穩且搖晃，2案均依公共危險罪嫌逮捕、送辦。  

台中地檢署28日複訊後，以蔡、陳涉嫌毒駕，且均有反覆實施之虞聲請羈押；台中地院值班法官則認為，2人無反覆實施之虞，均裁定無保請回，也無任何替代處分。

檢警強力打擊、取締毒駕，聲請羈押遭駁，明明同時扣到毒品，法院仍認無反覆實施之虞，檢警不禁質疑法院究竟有無打擊毒駕決心，對此中檢預計也將提起抗告。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒駕、酒駕檢測。圖／警方提供
毒駕、酒駕檢測。圖／警方提供

台中 毒駕

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