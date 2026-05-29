毒駕成不定時炸彈 黃偉哲：擬對吸毒前科者「駕照管控機制」

近期「喪屍煙彈（依托咪酯）」氾濫，引發多起毒駕致死慘劇，嚴重威脅民眾生命安全。台南市議員朱正軒於市議會質詢時指出，喪屍煙彈「無色無味」難以防範，對社會危害極大，強力要求市府建請中央打擊源頭並建請提升至一級毒品加重刑責。市長黃偉哲允諾向中央反映外，更拋出將研議針對台南市目前約954名有吸毒前科者的「駕照管控機制」，以期從制度面防堵毒駕悲劇重演。

警察局長林國清表示贊同提升至一級毒品，會於行政院會時表達地方意見。朱正軒也對衛福部日前宣布將修法重罰「持有」電子煙表示肯定，呼籲市府應提早備戰，斬斷毒品傳播載具。

朱正軒表示，依托咪酯雖已列為二級毒品，但其常以「無色無味」的電子煙油形式偽裝，不僅家長與師長難以察覺，吸食後更會導致中樞神經抑制，呈現「喪屍狀態」。一旦駕駛車輛，宛如馬路上的不定時炸彈，對無辜民眾的危害極大。

朱正軒說，面對不法集團牟取暴利，現有二級毒品的刑責顯然嚇阻力不足，市府必須代表市民發聲，正式發文建請行政院與法務部，針對源頭打擊加重刑責，評估將其升級列管或針對毒駕行為設立更嚴厲的特別刑責。

黃偉哲表示，目前在台南市因吸毒服過刑的列管人口大約有 954 人，針對這些具高度毒駕潛在風險的對象，單靠隨機臨檢防不勝防。因此，市府將建議並研議針對這類特定前科者的「駕照管控機制」，透過跨部會的資料連線與限制，從資格面上限制其合法駕駛的權利，進一步保障一般用路人的安全。

此外，針對防堵喪屍煙彈的傳播媒介，朱正軒提及，衛福部國健署已宣布擬修正菸害防制法，未來針對過去無法可罰的「持有」電子煙者，將可沒入並處最高1萬元罰鍰。朱正軒強調，「沒有電子煙，喪屍煙彈就難以流傳」，阻斷電子煙載具是防制依托咪酯的關鍵防線。

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