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影／苗栗40歲男子駕車失控撞上路邊車輛 疑似毒駕移送法辦並建請羈押
40歲賴姓男子今天中午駕駛轎車行經苗栗市恭敬路時，突然失控撞及路邊停放的車輛，這起事故無人傷亡，但賴姓男子經警方以唾液毒品快篩初篩呈現依託咪酯陽性反應，涉嫌毒駕，警方調查訊問後依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，並建請予以羈押。
警方調查，苗栗市恭敬路段12點多發生自小客車自撞路邊停車的交通事故，現場無人受傷，苗栗警分局南苗派出所獲報到場後，立即協助管制疏導交通。經初步調查，賴姓男子駕駛的自小客車由恭敬路南往北直行，行駛至恭敬路229號前，不明原因自撞路邊停放的車輛，駕駛經酒精檢測並無飲酒，但以唾液毒品快篩，初篩呈依託咪酯陽性反應，警方詢問後依公共危險罪嫌移送檢方偵辦，詳細事故原因仍需進一步調查釐清。
苗栗警分局提醒，吸食毒品嚴重戕害身心，毒駕行為更是害人害己，呼籲大家遠離毒品，全民共同營造健康無毒安全的生活環境。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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