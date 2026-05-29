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涉毒駕又涉恐嚇傷害 新竹毒駕男遭檢方聲押獲准

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹地檢署嚴查毒駕不法，昨日指揮警方偵查案件時，在新竹縣寶山鄉查獲陳姓男子施用毒品後駕駛汽車上路，經訊問後，認被告涉犯刑法施用毒品駕駛動力交通工具等案件罪嫌重大，且有反覆實施同一犯罪之虞，依法向向新竹地方法院聲請羈押獲准。

新竹地檢署表示，檢察官蘇聖峯指揮警方偵查案件之際，昨天在新竹縣寶山鄉新珊一路，懷疑陳男施用毒品後駕駛動力交通工具上路，經盤查發現是毒駕。由於陳男先前涉及多項刑案，經檢方訊問後，認被告涉犯刑法施用毒品駕駛動力交通工具、恐嚇、妨害自由、傷害、槍砲彈藥刀械管制條例等案件罪嫌重大，且有反覆實施同一犯罪之虞，依據刑事訴訟法第101條之1規定，向法院聲請羈押。

新竹地檢署指出，施用毒品後駕駛動力交通工具，將嚴重影響判斷能力及反應速度，對用路人生命、身體安全造成重大威脅。尤其近年依托咪酯等新興毒品濫用情形增加，容易導致精神恍惚、失控及危險駕駛行為，危害公共安全。

檢方表示，「刑事訴訟法」第101條之1第1項第1款已於今年5月15日修正施行，毒駕案件正式納入預防性羈押事由之一。未來將持續配合最高檢察署推動的全國毒駕專案，結合警方加強查緝，對於施用毒品後仍駕車上路、危害公共安全者，依法從嚴偵辦、從重追訴，並視個案情節積極聲請羈押等強制處分，以防止再犯，維護交通安全與社會安寧。

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新竹縣政府警察局自今年迄今，已查獲68件毒駕案件，並依道路交通管理處罰條例第35條規定舉發，展現「毒駕零容忍」的執法決心。圖／縣警察局提供
新竹縣政府警察局自今年迄今，已查獲68件毒駕案件，並依道路交通管理處罰條例第35條規定舉發，展現「毒駕零容忍」的執法決心。圖／縣警察局提供

新竹 毒品 毒駕

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