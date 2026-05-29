網售喪屍煙彈約交易卻撞警狂飆 毒駕累犯遭羈押禁見

曾有毒駕紀錄的蘇姓男子日前在網路販賣俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，被檢警盯上相約交易，蘇男到場後發現情勢不對，竟鋌而走險駕車衝撞警車，隨後開上國道蛇行狂飆往北逃逸，最終仍於台南落網，檢警起出大批毒品，並發現蘇男涉嫌毒駕，檢方複訊後向法院聲請預防性羈押禁見獲准。

橋頭地檢署指出，檢警日前接獲網路販售喪屍煙彈情資後鎖定販毒嫌犯行蹤，並相約於5月26日在高雄市仁武區進行交易，不料蘇男應約駕車抵達現場後，察覺警方身分，竟當場駕車衝撞員警所駕駛的車輛，隨即強行突破包圍，駛入國道一號由南往北超速、蛇行逃逸，嚴重危及路上車輛安全。

專案小組立即展開追緝，當天中午時分，警方成功在台南市東區黑森林公園附近將蘇男攔截逮捕歸案。

蘇男落網後，警方當場在其隨身及車內物品中，起獲二級毒品喪屍煙彈24顆、毒品咖啡包205包、愷他命14包以及工作手機2支等證物，辦案人員也當場發覺，蘇男在駕車衝撞及狂飆前，已有施用喪屍煙彈後駕車的毒駕行為。

經檢察官複訊，認蘇男涉嫌販毒，有逃亡及串供之虞，而在毒駕部分，檢方查出蘇男先前已有因毒駕遭判刑的刑事紀錄，如今卻再度重蹈覆轍，顯見有反覆實施之虞，確有預防性羈押之必要，隨後向法院聲請羈押禁見獲准。

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