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台中市府昨才遭攻擊 一旁國家歌劇院今遭恐嚇：放10顆炸彈
台中市政府昨才遭1名董姓男子闖入持球棒揮舞、猛砸櫃檯攻擊，今國家歌劇院又傳出遭人恐嚇，揚言放置「10顆塑膠炸彈」，台中警方獲報不敢大意，初步查證恐嚇IP來自境外，但為求謹慎已加派警力至周邊巡邏，並聯繫市府警察隊強化勤務。
台中第6分局指出，今獲報有人揚言在台中歌劇院放置爆裂物，警方立即啟動相關安全維護機制，全面強化周邊巡邏及警戒勤務，維護公共安全。
警方說，本案是由110轉報，留言提及「台中歌劇院放了10顆塑膠炸彈」等語，警方針對相關資料分析，初步查證該IP位址為境外。
警方也說，經比對過往多起針對國家歌劇院、市政府等單位的網路恐嚇案件，持續交叉分析與比對，並報請台中地方檢察署指揮偵辦。
警方表示，目前已加強台中歌劇院周邊巡邏密度、見警率，並同步聯繫市府警察隊強化市政周邊安全維護勤務，持續掌握可疑人、事、物，防範危安事件。
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