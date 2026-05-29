男載蒙在鼓裡妻子赴約販毒 遭「釣魚」員警逮正著

葉姓男子去年10月間以暱稱在社群軟體X張貼「放假囉各位～要放鬆…」暗指販毒廣告訊息，經警網路巡邏時發現，喬裝買家以每包300元購買毒咖啡包50包，他載不知情妻子赴約交易，當場被逮，法官認他犯販賣第三級毒品未遂罪判刑2年，緩刑5年，提供240小時義務勞務。

檢方起訴，葉於去年10月18日至19日，自不詳男子以每包100元至140元金額，購入含有第三級毒品俗稱「喵喵」的毒品咖啡包110包。隨即在X上張貼「放假囉各位～要放鬆…，除非量大可談不然外縣市會貴一點，一律現金面交」等暗指販賣毒品廣告訊息。

經員警網路巡邏時發現，並喬裝買家與葉聯絡，約定同日深夜11時許在仁德區某停車場附近，以每包300元價格，購買毒品咖啡包50包。

當晚葉開車搭載妻子赴約，喬裝為買家員警付款後，葉取出毒品咖啡包交付之際，即當場遭員警逮捕而未遂。

台南地院合議庭指出，葉販賣第三級毒品給員警過程中，既有與員警約定收取金錢，即具備販賣毒品的構成要件，且葉於警詢中自陳他每包獲利約160至200元，他有營利意圖應可認定。

合議庭認為，葉於偵審中自白不諱，應適用毒品危害防制條例規定減輕其刑外，因員警自始即無購買第三級毒品真意而未遂，按既遂犯刑度減輕其刑。

合議庭審酌，葉正值青年，為一己私利，無視國家杜絕毒品禁令，著手販賣第三級毒品咖啡包，助長毒品氾濫，戕害國人身心健康，並有滋生其他犯罪可能而破壞社會治安，所幸販賣對象為員警，於交易時即遭查獲。

同時，葉沒有前科紀錄，販賣未遂犯行，固屬不法，但考量他一時短於思慮，誤觸刑章，且於犯後坦承犯行，正視己非，經此教訓後，當知所警惕，宜使其有機會得以改過遷善，法官認他犯販賣第三級毒品未遂罪判刑2年，緩刑5年，緩刑付保護管束，應提供240小時義務勞務。

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