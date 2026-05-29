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毒駕專案首波重拳！4男吸喪屍煙彈、安毒上路 桃院檢同心全收押

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

近來國內接連發生毒駕釀死傷事故，法務部啟動全國查緝毒駕專案，桃園地檢署昨偵辦4起毒駕案件，楊姓等4名男子施用依托咪酯或安非他命後仍開車上路，檢方認定危害公共安全甚鉅，向法院聲請羈押，桃園地院裁定4人全數收押，展現司法嚴打毒駕決心。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德說明，檢察官劉玳爾昨值內勤時，先後收到由桃園市警局刑警大隊及龜山、平鎮、中壢等分局移送的毒駕案件，分別查獲40歲楊姓男子、43歲桑姓男子、52歲楊姓男子及37歲莊姓男子涉嫌施用毒品後駕駛汽機車上路。

警方攔查時，4人均接受唾液快篩檢測，結果分別呈現依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）或安非他命陽性反應，並在車內或隨身物品中查扣依托咪酯煙彈、安非他命及毒品咖啡包等證物。

檢方指出，4名被告在施用毒品後仍駕駛動力交通工具，已對社會大眾用路安全造成高度風險，涉嫌違反刑法第185條之3第1項第3款、第4款施用毒品駕駛動力交通工具罪，且犯罪嫌疑重大，並有反覆實施同類犯罪之虞，因此依刑事訴訟法第101條之1規定，向法院聲請羈押；桃院法官也很給力，全部收押。

桃園地檢署強調，毒品不僅危害施用者身心健康，更可能因毒駕行為造成無辜民眾傷亡；檢方將持續與警方密切合作，貫徹行政院、法務部及高檢署嚴懲毒駕政策，對施用毒品後駕車上路者從嚴究辦，防堵毒駕成為道路安全隱憂，守護民眾生命財產安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

針對檢方全面查緝毒駕事件，桃園地院也很給力，值日法官連夜訊問後將楊姓等4名吸毒又駕車的男子收押。記者陳恩惠／攝影
針對檢方全面查緝毒駕事件，桃園地院也很給力，值日法官連夜訊問後將楊姓等4名吸毒又駕車的男子收押。記者陳恩惠／攝影

毒駕 中壢 毒品

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