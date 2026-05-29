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影／台南警連3天掃蕩毒駕 深夜攔查亢奮駕駛起出喪屍煙彈

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警三分局執行全國同步查緝毒駕專案，昨晨在安南區安中路二段巡邏時，發現52歲吳姓男子開車不穩且未依規定使用方向燈，攔查後發現他異常亢奮，手部也疑留有施用毒品注射痕跡，經檢測後呈現毒品陽性反應外，更查獲煙彈及疑似槍枝零組件，警方依法移送台南地檢署偵辦。

據了解，警方於昨晨3時許攔停該轎車，過程中發現車內掉落電子煙桿及煙彈，警方使用檢驗試劑進行初步檢測，煙彈疑含依托咪酯成分，另經其同意採集尿液送驗，初篩結果對第一級及第二級毒品均呈陽性反應。

同時，警方後續在車內置物空間查獲疑似槍枝零組件，相關物品均依法查扣，詳細成分及槍枝結構仍待進一步鑑驗釐清。警方依涉違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及公共危險等罪嫌，將他移送法辦。

第三分局昨天起至30日執行全國同步查緝毒駕及斷源緝毒專案，據統計，今年迄今已查獲疑似毒駕案件共4件，顯示毒駕行為對公共安全造成高度威脅。分局長陳盈菖也要求員警落實深夜巡邏勤務、加強可疑車輛攔查及精準蒐證，全力遏止毒駕危害。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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警方於昨晨3時許攔停該轎車，過程中發現車內掉落電子煙桿及煙彈，經檢驗試劑進行初步檢測，煙彈疑含依托咪酯成分。記者邵心杰／翻攝
警方於昨晨3時許攔停該轎車，過程中發現車內掉落電子煙桿及煙彈，經檢驗試劑進行初步檢測，煙彈疑含依托咪酯成分。記者邵心杰／翻攝

警方後續在車內置物空間查獲疑似槍枝零組件。記者邵心杰／翻攝
警方後續在車內置物空間查獲疑似槍枝零組件。記者邵心杰／翻攝

毒駕 台南 毒品

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