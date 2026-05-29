影／機車男等紅燈口袋藏毒 新北保大警一攔就中毒駕

機車騎士吳姓男子昨在板橋區長江路1段與民生路口停等紅燈，因身上藏有K他命見警緊張，新北保大特勤中隊代理副中隊長姜健淋眼尖發現，攔下盤問當場查獲還涉毒駕。警方依法開單舉發並當場移置保管車輛，吳男依毒品及公共危險罪嫌移送新北地檢偵辦。

新北市保大特勤中隊員警昨天凌晨在板橋區長江路1段與民生路口時，發現前方1輛停等紅燈機車騎士吳姓男子（24歲）頻往查看後方警車，員警直覺有異立即下車，要吳男靠邊停車接受盤查，吳起初先面露緊張神色，對話間左手還緊緊護著外套口袋，不斷說出自己沒有問題、沒有攜帶違禁物品，此舉更加引來員警起疑。

新北市保大特勤中隊代理副中隊長姜健淋一邊盤問吳男，一邊緊緊注視其左手及口袋，員警與吳男就這樣在路口對峙快20分鐘，吳男最後認栽主動從外套左側口袋拿出1包K他命，員警後續再對吳嫌實施毒品唾液快篩檢測，呈現三級毒品K他命陽性反應，警詢後將吳男依毒品及公共危險罪嫌移送新北地檢偵辦。

新北市保大隊長黃建樺呼籲，毒駕害人害己，除依道路交通管理處罰條例最高可處12萬元罰鍰、當場移置保管車輛及吊銷駕駛執照，另將依公共危險罪嫌移送法辦，最高可處3年以下有期徒刑；若因而致人重傷或死亡，最高可處10年以下有期徒刑；警方對毒駕絕對零容忍，打擊掃蕩也絕不手軟，將持續運用科技及精準執法，全面打擊毒駕及毒品犯罪，以實際執法行動捍衛新北市民安全，切勿心存僥倖、以身試法。

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機車騎士吳姓男子昨在板橋區長江路1段與民生路口停等紅燈，因身上藏有K他命見警緊張，新北保大特勤中隊代理副中隊長姜健淋眼尖發現，攔下盤問當場查獲還涉毒駕。記者王長鼎／ 翻

機車騎士吳姓男子昨在板橋區長江路1段與民生路口停等紅燈，因身上藏有K他命見警緊張，新北保大特勤中隊代理副中隊長姜健淋眼尖發現，攔下盤問當場查獲還涉毒駕。記者王長鼎／ 翻

機車騎士吳姓男子昨在板橋區長江路1段與民生路口停等紅燈，因身上藏有K他命見警緊張，新北保大特勤中隊代理副中隊長姜健淋眼尖發現，攔下盤問當場查獲還涉毒駕。記者王長鼎／ 翻