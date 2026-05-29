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影／救援畫面曝！台鐵五堵站男子跌落躺鐵軌 列車延誤13分鐘
基隆、汐止地區今天上午大雷雨不斷，台鐵七堵站6點多，疑遭雷擊電車線一度沒電，造成多列車誤點，目前已陸續恢復中；到了上午7點13分，又有乘客在五堵站第一月台目擊有男子躺在鐵軌上，已被救起受傷，造成列車晚13分鐘發車。
台鐵警調查，今天上午7時13分許，鐵路警察局獲報，台鐵五堵車站一月台5車處有一名男子落軌，不明原因，且直挺挺的躺著一動也不動。台鐵站員立即通知救護人員，傷者送往國泰醫院救治。
50多歲胡姓男子向台鐵警表示，今天要去搭火車上班，因身體不適跌落，警方調閱監視器未有外力介入，是否有其他因素，還待釐清，但因有侵入軌道的情況，調查後將依違反鐵路法第57條第2項函移鐵道局裁處。
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