獨／感冒藥恐致毒快篩誤判？50歲女運將撞死婦 是否毒駕待釐清

50歲李姓女計程車司機25日上午開車行經新竹市區，疑未注意車前動態不慎撞上欲穿越馬路的8旬黃姓婦人，黃遭撞後生命垂危，送醫時不斷嘔吐，到院兩小時後不治死亡。警方獲報到場，依法對李女毒品唾液快篩，結果呈陽性，但李僅稱自己服用感冒藥一周，有鑑於近期全台毒駕頻傳，屢次釀成無辜民眾死亡悲劇，警方不敢大意，依法將李帶回偵辦。

新竹市消防局指出，25日接獲民眾報案，新竹市東區一處交叉路口有轎車與行人發生車禍，立即派員趕抵現場，發現行人是8旬高齡婦人，兩側瞳孔皆對光無反應，立刻將其送醫急救，期間，救護人員持續呼叫，並請黃婦動手指，發現對方仍可用手指短暫回應，送醫途中卻不斷嘔吐，到院後兩小時後死亡。

據悉，肇事的李女是計程車司機，本身無前科，車禍當下毒品唾液快篩結果雖呈陽性，但警方並未在車內起獲違禁品，她告訴警方，自己已服用一整周感冒藥，頭昏腦脹，並未毒駕，全案警詢後依過失致死罪嫌將李移送法辦，至於是否涉及毒駕仍待進一步檢驗釐清。

一名專責毒品專案的官警透露，部分感冒藥與鼻炎藥錠中含有「麻黃素」或「假麻黃鹼」成分，這些成分是合法的藥用成分，在化學結構上卻是製造第二級毒品「安非他命」的核心先驅原料，確實恐造成毒品唾液快篩誤判。刑事局今年追查毒品案向上溯源時，就曾掌握一名李姓販毒集團主嫌透過收購高達80萬顆感冒藥錠、膠囊煉毒，集團還在台南安定區、高雄湖內區成立安非他命工廠煉製廠，最後遭警搗破法辦。

竹市警方指出，毒品氾濫、毒駕頻傳，警方本月自24日起連續三日執行「擴大取締疑似施用毒品暨酒後駕車專案勤務」，動員警民力共計250人，於轄內重要路段及易肇事路口設置路檢點強力攔查取締，期間共查獲毒駕6件、酒駕6件。

除路檢攔查勤務外，同時警方也同步規畫「威力掃蕩勤務」，針對轄區內列管的毒品高風險場所加強臨檢盤查，期間共計臨檢36處場所，查獲持有毒品案件9件9人、施用毒品案件2件2人，並查扣海洛因5.81公克、安非他命26.92公克、依托咪酯101.2公克及愷他命4.25公克。

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女運將撞死老婦被驗出毒品反應，但她否認吸毒，稱自己已服用一周的感冒藥。示意圖／123RF